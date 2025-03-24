منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026.. هل يكون العراق؟

وتحبس الجماهير أنفاسها، بعد ما تأكد رسمياً، وجود منتخب عربي على الأقل من المجموعة الثانية للتصفيات، في 2026، والمقرر إقامته بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتنظيم مشترك بين البلدان الثلاثة.ضمن منتخب عربي المشاركة في 2026، في ظل منافسة 5 منتخبات عربية من أصل 6 منتخبات على الظهور بالمونديال في نسخته المقبلة، وهي منتخبات: - - - فلسطين - .وبحسب نظام تصفيات 2026 عن قارة ، فإن المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة تتأهل بشكل مباشر للمونديال، وسيصل 6 منتخبات لكأس العالم.وسيلعب صاحبا المركز الثالث والرابع مرحلة أخرى من مجموعتين ويتأهل منها منتخبان آخران، ليكون مجموع المتأهلين 8 منتخبات عن القارة الآسيوية.بينما يخوض صاحب المركز الثاني بكل مجموعة بالمرحلة الأخيرة مواجهة الملحق.