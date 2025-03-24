مدرب البرازيل يرد على تصريح رافينيا ضد الأرجنتين

وفي تصريح مثير قبل المواجهة المرتقبة بين والبرازيل، أطلق تصريحات قوية، حيث قال: "سنلقنهم درسًا قاسيًا، داخل الملعب وخارجه إذا لزم الأمر"، مما أثار حماسة الجماهير.وردًا على هذه التصريحات، حرص مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، على تهدئة الأجواء المشتعلة، حيث قال: "نحن نركز على كرة القدم فقط. ستكون هناك معركة… ولكن داخل الملعب فقط".ومن المقرر أن تقام مباراة والبرازيل، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت ، ضمن منافسات تصفيات 2026.