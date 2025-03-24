الطبيب يقدم اخر معروف.. نبأ سار لجماهير برشلونة قبل مباراة أوساسونا

ويلتقي مع نظيره فريق أوساسونا، يوم الخميس 27 مارس في لقاء مؤجل من ، بعدما تأجل بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني كارليس مينارو.وسط أجواء ماطرة، غاب العديد من اللاعبين الأساسيين عن الحصة التدريبية، حيث لم يشارك أوناي جارسيا، لينضم بذلك إلى قائمة الغائبين، التي تشمل الثنائي الدولي أنتي بوديمير وياسي بويومو، بالإضافة إلى المصاب برايان زاراجوزا.وفي ظل هذه الغيابات، اضطر فيسينتي مورينو للاستعانة بعدد من لاعبي الفريق الرديف لاستكمال التدريبات، حيث ضم كريستيان موتيلفا وأوناي سانتوس في الدفاع، ونويل لوبيز وبابلو مورينو في الهجوم، إلى جانب الحارس بابلو فالنسيا.رغم الغيابات المؤثرة وتوقيت المباراة غير المثالي، يسعى أوساسونا لتحقيق مفاجأة أمام متصدر الليجا، وسيغيب عن اللقاء بشكل مؤكد كل من برايان زاراجوزا للإصابة ولوكاس تورو للإيقاف.بينما يأمل المدرب مورينو في عودة الثنائي الدولي بوديمير وبويومو في حالة بدنية جيدة، والأهم أن يكونا متاحين في الوقت المناسب.ويواجه بويومو تحديًا خاصًا في اللحاق بالمباراة، حيث سيخوض مواجهة دولية مع منتخب الكاميرون أمام ليبيا مساء الثلاثاء، أي قبل 48 ساعة فقط من لقاء أوساسونا ضد برشلونة.وبحسب صحيفة “دياريو دي نافارا”، فقد أعد النادي خطة سفر معقدة لضمان وصول بويومو في الوقت المناسب، إذ سيغادر من ياوندي إلى إسطنبول، ومنها إلى ، قبل أن يتوجه مباشرة إلى برشلونة، لتجنب المرور عبر بامبلونا ومن ثم السفر إلى العاصمة الكتالونية، مما سيوفر عليه ساعات ثمينة من الرحلة المرهقة.