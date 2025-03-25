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للمرة السابعة في تاريخها.. إيران تتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026
رياضة
2025-03-25 | 14:14
1,414 شوهد
حسم منتخب
إيران
تأهله رسميًا إلى
كأس العالم
2026 للمرة السابعة في تاريخه، بعد تعادله مع أوزبكستان بنتيجة 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية.
ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة
المجموعة الأولى
، ليضمن أحد المقاعد المباشرة للمونديال.
فيما وصل المنتخب الأوزبكي إلى 17 نقطة، ليواصل المنافسة على بطاقة التأهل.
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