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للمرة السابعة في تاريخها.. إيران تتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026

رياضة

2025-03-25 | 14:14
للمرة السابعة في تاريخها.. إيران تتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026
1,414 شوهد

حسم منتخب إيران تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه، بعد تعادله مع أوزبكستان بنتيجة 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن أحد المقاعد المباشرة للمونديال.
فيما وصل المنتخب الأوزبكي إلى 17 نقطة، ليواصل المنافسة على بطاقة التأهل.
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ايران

التأهل

اوزبكستان

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