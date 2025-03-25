للمرة السابعة في تاريخها.. إيران تتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026

حسم منتخب تأهله رسميًا إلى 2026 للمرة السابعة في تاريخه، بعد تعادله مع أوزبكستان بنتيجة 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية.



فيما وصل المنتخب الأوزبكي إلى 17 نقطة، ليواصل المنافسة على بطاقة التأهل.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ، ليضمن أحد المقاعد المباشرة للمونديال.فيما وصل المنتخب الأوزبكي إلى 17 نقطة، ليواصل المنافسة على بطاقة التأهل.