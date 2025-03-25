صلاح يتخذ موقفا حاسما بشأن الانتقال للدوري السعودي

وينتهي تعاقد صلاح مع ، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد، ووسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله للدوري السعودي.ولكن وبحسب شبكة "talksport" ، فإن صلاح لا يجري أي مفاوضات بشأن الانتقال للعب في .وأوضح التقرير، أن عدم دخول صلاح في مفاوضات للعب في ، يشكل دفعة قوية لليفربول الذي يسعى لتجديد عقده.ويأمل مسؤولو في التوصل لاتفاق مع صلاح، من أجل تجديد تعاقده في الفترة المقبلة.وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي بدأوا يفقدون الأمل في استقدام صلاح للمملكة، لاعتقادهم بأنه يريد الاستمرار في أوروبا.يأتي ذلك على الرغم من نيتهم تقديم راتب سنوي يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني.