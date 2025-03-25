العراق يخسر أمام فلسطين في تصفيات المونديال

وسجل اللاعب ايمن حسين هدف التقدم للعراق في منتصف الشوط الاول بالدقيقة 34، فيما تمكن المنتخب الفلسطيني من تعديل النتيجة في الدقيقة 88، ليعود ويسجل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت الاضافي بعد الشوط الثاني.واحتضن ملعب عمان الدولي في الأردن مباراة المنتخبين.وبهذه الخسارة تجمد رصيد بـ 12 نقطة، بينما بلغ رصيد نظيره الفلسطيني 6 نقاط ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.