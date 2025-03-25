أول تعليق لكاساس بعد خسارة اليوم

وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، "أدينا الشوط الأول بشكل جيد وفقدنا السيطرة بالشوط الثاني وخسرنا الكثير من الصراعات".وأضاف "اعتذر إلى الشعب العراقي وعلينا التعويض والمسؤول عن الخسارة جميع اللاعبين ومن ضمنهم أنا"، معتبرا أن "أمر الإقالة قرار لا يتعلق بي من يؤيدها فليفعل ذلك".