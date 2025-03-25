حافلة المنتخب الوطني تترك اللاعب اكام هاشم (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ترك حافلة العراقي اللاعب اكام خلال مغادرة ملعب عمّان الدولي.



وخسر المنتخب العراقي امام نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.