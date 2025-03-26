"فيفا" يكشف عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025

وستقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، مقسمين إلى 8 مجموعات، بعد أن تم سحب القرعة وتحديد التوزيعات.وتشارك في البطولة 5 أندية عربية هي: المصري، السعودي، الوداد ، الترجي ، والعين الإماراتي.من المقرر أن تنطلق المنافسات في الفترة من 14 حزيران 2025 وحتى 13 تموز 2025، وفق التوقيت المحلي.وكشف اليوم الأربعاء عن الجوائز المالية المخصصة للفرق المشاركة، حيث سيحصل البطل على 125 مليون دولار.ويعد هذا "أكبر مبلغ مالي يتم تخصيصه على الإطلاق لأحد بطولات كرة القدم التي تقام بنظام سبع مباريات، ابتداء من دور المجموعات وصولا إلى النهائي"، وفقا لبيان رسمي صادر عن .وتم تقسيم الجوائز المالية إلى قسمين: الأول يتعلق بالأداء الرياضي، والثاني بالمشاركة. يبلغ إجمالي قيمة القسم الأول 475 مليون دولار، بينما يخصص القسم الثاني مبلغ 525 مليون دولار.وسيحصل كل فريق على مكافآت مالية حسب أدائه في البطولة: الفوز في أي مباراة خلال دور المجموعات يمنح الفريق مليوني دولار، بينما يحصل على مليون دولار في حال التعادل.أما التأهل إلى دور الـ16 فيمنح الفريق 7.5 مليون دولار، والتأهل إلى ربع النهائي يُدر عليه 13.125 مليون دولار.ومن يصل إلى نصف النهائي يحصل على 21 مليون دولار، فيما ينال الفريق الخاسر في النهائي 30 مليونا، والفائز باللقب يحصل على 40 مليون دولار إضافية.وأوضح أن كل فريق مشارك سيحصل أيضا على مكافأة مالية أساسية تعتمد على موقعه الجغرافي وتصنيفه القاري.وستحصل الأندية الإفريقية والآسيوية ومنطقة شمال ووسط أمريكا على 9.55 مليون دولار لكل فريق مقابل مشاركتها، بينما تحصل أندية أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار. أما الأندية الجنوب أمريكية فستحصل على 15.2 مليون دولار لكل فريق.الحصة الأكبر تذهب لأندية أوروبا، حيث سيحصل كل فريق مشارك على مبلغ يتراوح بين 12.81 مليون و38.19 مليون دولار، حسب تصنيفه القاري.هذه الأرقام تعني أن الأندية العربية المشاركة، وعلى رأسها السعودي والأهلي المصري، ستستفيد ماليا بشكل كبير، حتى لو خرجت من دور المجموعات، حيث سيحصل كل منها على ما يقارب 10 ملايين دولار على الأقل.