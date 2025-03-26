Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارتان أمريكيتان تستهدفان شمال اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"فيفا" يكشف عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025

رياضة

2025-03-26 | 08:16
&quot;فيفا&quot; يكشف عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025
المصدر:
وكالات
175 شوهد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا، اليوم الأربعاء، عن الجوائز المالية المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستبلغ مليار دولار.

وستقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، مقسمين إلى 8 مجموعات، بعد أن تم سحب القرعة وتحديد التوزيعات.

وتشارك في البطولة 5 أندية عربية هي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.

من المقرر أن تنطلق المنافسات في الفترة من 14 حزيران 2025 وحتى 13 تموز 2025، وفق التوقيت المحلي.

وكشف الفيفا اليوم الأربعاء عن الجوائز المالية المخصصة للفرق المشاركة، حيث سيحصل البطل على 125 مليون دولار.

ويعد هذا "أكبر مبلغ مالي يتم تخصيصه على الإطلاق لأحد بطولات كرة القدم التي تقام بنظام سبع مباريات، ابتداء من دور المجموعات وصولا إلى النهائي"، وفقا لبيان رسمي صادر عن الفيفا.

وتم تقسيم الجوائز المالية إلى قسمين: الأول يتعلق بالأداء الرياضي، والثاني بالمشاركة. يبلغ إجمالي قيمة القسم الأول 475 مليون دولار، بينما يخصص القسم الثاني مبلغ 525 مليون دولار.

وسيحصل كل فريق على مكافآت مالية حسب أدائه في البطولة: الفوز في أي مباراة خلال دور المجموعات يمنح الفريق مليوني دولار، بينما يحصل على مليون دولار في حال التعادل.

أما التأهل إلى دور الـ16 فيمنح الفريق 7.5 مليون دولار، والتأهل إلى ربع النهائي يُدر عليه 13.125 مليون دولار.

ومن يصل إلى نصف النهائي يحصل على 21 مليون دولار، فيما ينال الفريق الخاسر في النهائي 30 مليونا، والفائز باللقب يحصل على 40 مليون دولار إضافية.

وأوضح الفيفا أن كل فريق مشارك سيحصل أيضا على مكافأة مالية أساسية تعتمد على موقعه الجغرافي وتصنيفه القاري.

وستحصل الأندية الإفريقية والآسيوية ومنطقة شمال ووسط أمريكا على 9.55 مليون دولار لكل فريق مقابل مشاركتها، بينما تحصل أندية أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار. أما الأندية الجنوب أمريكية فستحصل على 15.2 مليون دولار لكل فريق.

الحصة الأكبر تذهب لأندية أوروبا، حيث سيحصل كل فريق مشارك على مبلغ يتراوح بين 12.81 مليون و38.19 مليون دولار، حسب تصنيفه القاري.

هذه الأرقام تعني أن الأندية العربية المشاركة، وعلى رأسها الهلال السعودي والأهلي المصري، ستستفيد ماليا بشكل كبير، حتى لو خرجت من دور المجموعات، حيث سيحصل كل منها على ما يقارب 10 ملايين دولار على الأقل.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

كاس العالم للاندية

جوائز

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بعد الهزيمة امام الارجنتين.. فينيسيوس ينتقد أداء البرازيل: نحتاج إلى تغييرات
09:20 | 2025-03-26
أول تعليق من ميسي بعد اكتساح البرازيل بتصفيات كأس العالم
04:23 | 2025-03-26
حافلة المنتخب الوطني تترك اللاعب اكام هاشم (فيديو)
17:40 | 2025-03-25
أول تعليق لكاساس بعد خسارة اليوم
16:43 | 2025-03-25
العراق يخسر أمام فلسطين في تصفيات المونديال
16:13 | 2025-03-25
صلاح يتخذ موقفا حاسما بشأن الانتقال للدوري السعودي
15:39 | 2025-03-25
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو: مدخل ديوانية - نجف يتسبب بزحام مروري خانق مع اقتراب العيد
Play
بالفيديو: مدخل ديوانية - نجف يتسبب بزحام مروري خانق مع اقتراب العيد
03:56 | 2025-03-26
بعد فترة انقطاع طويلة.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة قوانين مهمة‎
Play
بعد فترة انقطاع طويلة.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة قوانين مهمة‎
01:55 | 2025-03-26
غضب عراقي بسبب هتافات الجمهور الاردني والفلسطيني للمنتخب.. "فيديو"
Play
غضب عراقي بسبب هتافات الجمهور الاردني والفلسطيني للمنتخب.. "فيديو"
00:31 | 2025-03-26
شرطي يضرم النار بجسده في بغداد (فيديو)
Play
شرطي يضرم النار بجسده في بغداد (فيديو)
17:45 | 2025-03-25
حافلة المنتخب الوطني تترك اللاعب اكام هاشم (فيديو)
Play
حافلة المنتخب الوطني تترك اللاعب اكام هاشم (فيديو)
17:40 | 2025-03-25
وفاة شخصين واصابة اخر اثر حادث سير على طريق بغداد موصل (فيديو)
Play
وفاة شخصين واصابة اخر اثر حادث سير على طريق بغداد موصل (فيديو)
09:12 | 2025-03-25
مرضى الثلاسيميا في واسط يعانون من تأمين الدم... ماذا فعل شباب حي الجهاد؟
Play
مرضى الثلاسيميا في واسط يعانون من تأمين الدم... ماذا فعل شباب حي الجهاد؟
08:48 | 2025-03-25
مكاتب وشركات غير شرعية... اقتصاد كربلاء بخطر بسبب العمالة الأجنبية
Play
مكاتب وشركات غير شرعية... اقتصاد كربلاء بخطر بسبب العمالة الأجنبية
07:46 | 2025-03-25
مصير الدوائر الرسمية... هل ستنقل الى خارج اسوار بغداد؟
Play
مصير الدوائر الرسمية... هل ستنقل الى خارج اسوار بغداد؟
06:45 | 2025-03-25
بعد 10 سنوات على توقفه في كركوك.. عودة خط نقل النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي
Play
بعد 10 سنوات على توقفه في كركوك.. عودة خط نقل النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي
04:41 | 2025-03-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.