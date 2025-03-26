بعد الهزيمة امام الارجنتين.. فينيسيوس ينتقد أداء البرازيل: نحتاج إلى تغييرات

وقال ، في تصريحات صحفية: "لقد لعبنا بشكل سيئ للغاية، فيما قدمت مباراة رائعة أمام جماهيرها".وأضاف: "علينا إعادة التفكير في كل ما فعلناه.. لا يمكن أن يحدث هذا. يجب أن نتحسن ولا نستسلم، لم يتبق سوى عام واحد على كأس العالم".وتابع: "اليوم دخلنا غرفة الملابس ولم يكن هناك الكثير لنقوله. دعونا نفكر قليلًا فيما قدمناه على أرض الملعب".واختتم: "نحن بحاجة إلى تغييرات في المنتخب. لقد لعبت كأس عالم وخسرته، ولا أريد أن أخسر مونديالا آخر".وتجمد رصيد عقب الخسارة عند 21 نقطة بالمركز الرابع، بينما تتصدر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، علمًا بأنها تأهلت رسميًا للمونديال قبل مباراة .