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بعد الهزيمة امام الارجنتين.. فينيسيوس ينتقد أداء البرازيل: نحتاج إلى تغييرات
رياضة
2025-03-26 | 09:20
357 شوهد
انتقد
فينيسيوس
جونيور، نجم
ريال
مدريد
ومنتخب
البرازيل
، مستوى السيليساو عقب الخسارة (1-4) أمام
الأرجنتين
، ضمن الجولة الـ14 من تصفيات
أمريكا
الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات
كأس العالم
2026.
وقال
فينيسيوس
، في تصريحات صحفية: "لقد لعبنا بشكل سيئ للغاية، فيما قدمت
الأرجنتين
مباراة رائعة أمام جماهيرها".
وأضاف: "علينا إعادة التفكير في كل ما فعلناه.. لا يمكن أن يحدث هذا. يجب أن نتحسن ولا نستسلم، لم يتبق سوى عام واحد على كأس العالم".
وتابع: "اليوم دخلنا غرفة الملابس ولم يكن هناك الكثير لنقوله. دعونا نفكر قليلًا فيما قدمناه على أرض الملعب".
واختتم: "نحن بحاجة إلى تغييرات في المنتخب. لقد لعبت كأس عالم وخسرته، ولا أريد أن أخسر مونديالا آخر".
وتجمد رصيد
البرازيل
عقب الخسارة عند 21 نقطة بالمركز الرابع، بينما تتصدر
الأرجنتين
جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، علمًا بأنها تأهلت رسميًا للمونديال قبل مباراة
البرازيل
.
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