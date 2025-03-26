بعد خسارة الامس.. ما هي احتمالات تأهل منتخبنا الوطني الى المونديال؟

ولكي يضمن التأهل الى 2026 عليه:1- فوزنا على وتعادل امام الاردن بشرط خسارة الاردن امام ، سنتأهل ثاني مجموعة بفارق المواجهات المباشرة حتى بحال فوز على فلسطين، الافضلية تكون لنا بالمواجهات المباشرة.ويصبح الموقف كالاتي :1- الجنوبية 19 مع فوزها على2- 163- 164- الاردن 142- خسارتنا مع مع فوزنا على الاردن بشرط فوز على الاردن وتعادلها او خسارتها امام فلسطين، ايضا نتأهل الى المونديال بالمركز الثاني.ويصبح الموقف كالاتي:1- 22 نقطة2- 153- 14 عند التعادل مع فلسطين والفوز على الاردن4- الاردن 13حتى مع تعادل والاردننضمن التأهل المباشروبحال فزنا على وتعادلنا مع الاردن يصبح الموقف:1916الاردن 1514