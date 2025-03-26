تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 مبكرا

وجاء تأهل منتخب "التانغو" الأرجنتيني على حساب ضيفه وغريمه التقليدي البرازيلي، بعد فوزه الساحق عليه (4-1) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء.
وأصبح منتخب الأرجنتين
حامل اللقب، رابع المتأهلين إلى مونديال 2026، عبر التصفيات المؤهلة للعرس الكروي العالمي.
وكان المنتخب الياباني أول المتأهلين إلى نهائيات بطولة كاس العالم
لكرة القدم 2026، عبر التصفيات الآسيوية.
وبات منتخب نيوزيلندا
ثاني منتخب يتأهل
إلى مونديال 2026، عبر تصفيات قارة أوقيانوسيا مباشرة لأول مرة، وللمرة الثالثة في تاريخه.
ولحق المنتخب الإيراني باليابان كثاني منتخب آسيوي وثالث المتأهلين إلى نهائيات بطولة كاس العالم
2026 عبر التصفيات، إثر تعادله مع منتخب أوزبكستان بهدفين لمثلهما مساء أمس الثلاثاء.
وارتفع عدد الدول المتأهلة إلى مونديال 2026 إلى 7 منتخبات فقد انضمت اليابان
ونيوزيلندا وإيران والأرجنتين إلى منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا والمكسيك بصفتها الدول المستضيفة لنهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2026.
وستشهد بطولة كأس العالم
2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، بدلا من النظام السابق الذي كان يقتصر على 32 منتخبا، وذلك وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا".
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية
الحصة الأكبر من مباريات مونديال 2026، حيث ستقام المنافسات على 16 ملعبا، منها 11 ملعبا داخل الأراضي الأمريكية.