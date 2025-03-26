تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 مبكرا

وجاء تأهل منتخب "التانغو" الأرجنتيني على حساب ضيفه وغريمه التقليدي البرازيلي، بعد فوزه الساحق عليه (4-1) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء.وأصبح منتخب حامل اللقب، رابع المتأهلين إلى مونديال 2026، عبر التصفيات المؤهلة للعرس الكروي العالمي.وكان المنتخب الياباني أول المتأهلين إلى نهائيات بطولة لكرة القدم 2026، عبر التصفيات الآسيوية.وبات منتخب ثاني منتخب إلى مونديال 2026، عبر تصفيات قارة أوقيانوسيا مباشرة لأول مرة، وللمرة الثالثة في تاريخه.ولحق المنتخب الإيراني باليابان كثاني منتخب آسيوي وثالث المتأهلين إلى نهائيات بطولة 2026 عبر التصفيات، إثر تعادله مع منتخب أوزبكستان بهدفين لمثلهما مساء أمس الثلاثاء.وارتفع عدد الدول المتأهلة إلى مونديال 2026 إلى 7 منتخبات فقد انضمت ونيوزيلندا وإيران والأرجنتين إلى منتخبات وكندا والمكسيك بصفتها الدول المستضيفة لنهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2026.وستشهد 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، بدلا من النظام السابق الذي كان يقتصر على 32 منتخبا، وذلك وفقا لقرار "فيفا".ومن المقرر أن تستضيف الحصة الأكبر من مباريات مونديال 2026، حيث ستقام المنافسات على 16 ملعبا، منها 11 ملعبا داخل الأراضي الأمريكية.