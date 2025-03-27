قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات.. العراق بمواجهة هذه الفرق

وستقام مباريات هذه المجموعة بنظام التجمع في خلال الفترة من 23 حزيران إلى 5 تموز.وسيُكمل الفائزون بصدارة المجموعات الثمانية قائمة المتأهلين إلى النهائيات، المقرر إقامتها في استراليا خلال الفترة من 1 إلى 26 آذار من العام المقبل.