اتحاد الكرة يقيل كاساس من تدريب المنتخب العراقي

قرر ، مساء الخميس، إقالة من تدريب العراقي.

وقالت صحيفة الصباح، إن "اتحاد كرة القدم قرر خلال اجتماع عقد مساء اليوم، انهاء التعاقد مع مدرب منتخبنا الوطني كاساس".

يشار الى أن المنتخب العراقي خسر في مباراته الأخيرة أمام نظيره الفلسطيني 2-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2026، الامر الذي تسبب باستياء شعبي كبير تجاه المنتخب ومدربه.