انطلاق الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق اليوم

وسيشهد الدوري اليوم، إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين والكرخ على .اما المباراة الثانية، فسيلاقي ضيفه على الأولمبي، حيث ستقام المباراتين في توقيت واحد وعند الساعة التاسعة والربع مساء".يشار الى أن يتألف من 38 جولة وسيستمر حتى الصيف المقبل.