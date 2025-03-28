مرشحان عربيان احدهما عراقي.. من سيخلف كاساس لقيادة المنتخب الوطني؟

وقرر العراقي وضع حد لتجربة الإسباني عقب الخسارة أمام فلسطين 2 ـ 1 الأربعاء الماضي في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم 2026.وكشفت تقارير إخبارية أن مدربين عربيين يتنافسان على منصب المدرب الجديد لمنتخب وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني أمس الخميس من مهامه.ووفقا لمصادر صحفية فإن "المغربي الحسين عموتة المدرب الحالي لنادي الجزيرة الإماراتي يعد أحد أبرز الأسماء لقيادة في المرحلة المقبلة وهو الخيار الأمثل بحكم معرفته الكبيرة بالكرة الأسيوية وفي حال عدم الاتفاق معه ستكون الوجهة نحو التفاوض مع العراقي حمد لتولي المنصب".وتجمد رصيد المنتخب العراقي عند النقطة 12 في المركز الثالث خلف المتصدر والوصيف حتى الجولة الثامنة ، وذلك قبل جولتين من نهاية الدور الحاسم والمؤهل مباشرة للنهائيات المقررة في والمكسيك وكندا عام 2026.ويلعب المنتخب العراقي آخر جولتين في تصفيات من أجل الحلول في أحد المركزين الأول والثاني للتأهل مباشرة للنهائيات فيما سيخوض دورا رابعا في حال إنهاء السباق في المركز الثالث أو الرابع.