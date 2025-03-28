بسبب الإصابة.. هذه مدة غياب أولمو عن برشلونة

وأصيب أولمو خلال فوز برشلونة، مساء الخميس، على بثلاثية دون رد، في مباراة مؤجلة من .وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أولمو سيغيب عن برشلونة في عدة مباريات مهمة.وسيغيب أولمو بسبب هذه الإصابة عن مباريات جيرونا وريال على صعيد .فضلاً عن ذلك، فإن أولمو لن يشارك ضد في إياب نصف نهائي يوم 2 أبريل/ نيسان المقبل.هذه المباراة تحديداً تعد هامة لبرشلونة، خاصة بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 4-4، حيث يسعى الفريق الكتالوني للتأهل إلى النهائي ومواصلة نحو تحقيق الثلاثية، كونهيتصدر ترتيب الدوري الإسباني، فضلاً عن تواجده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ليس هذا فقط، فهناك شكوك حقيقية بشأن إمكانية لحاق أولمو بمواجهة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 15 أبريل.يذكر أن أولمو عانى من عدة إصابات منذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2024 قادماً من لايبزيغ، علماً بأنه سجل 8 أهداف وصنع 5 في 28 مباراة بكل المسابقات.