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بسبب الإصابة.. هذه مدة غياب أولمو عن برشلونة
رياضة
2025-03-28 | 04:33
869 شوهد
السومرية نيوز ـ رياضة
تعرض الإسباني
داني أولمو
نجم برشلونة لإصابة جديدة خلال مشاركته مع الفريق الكتالوني.
وأصيب أولمو خلال فوز برشلونة، مساء الخميس، على
أوساسونا
بثلاثية دون رد، في مباراة مؤجلة من
الدوري الإسباني
.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أولمو سيغيب عن برشلونة في عدة مباريات مهمة.
وسيغيب أولمو بسبب هذه الإصابة عن مباريات جيرونا وريال
بيتيس
على صعيد
الدوري الإسباني
.
فضلاً عن ذلك، فإن أولمو لن يشارك ضد
أتلتيكو
مدريد
في إياب نصف نهائي
كأس ملك إسبانيا
يوم 2 أبريل/ نيسان المقبل.
هذه المباراة تحديداً تعد هامة لبرشلونة، خاصة بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 4-4، حيث يسعى الفريق الكتالوني للتأهل إلى النهائي ومواصلة
مشواره
نحو تحقيق الثلاثية، كونه
يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، فضلاً عن تواجده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ليس هذا فقط، فهناك شكوك حقيقية بشأن إمكانية لحاق أولمو بمواجهة
بروسيا
دورتموند
في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 15 أبريل.
يذكر أن أولمو عانى من عدة إصابات منذ انتقاله إلى برشلونة في صيف 2024 قادماً من لايبزيغ، علماً بأنه سجل 8 أهداف وصنع 5 في 28 مباراة بكل المسابقات.
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أولمو
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