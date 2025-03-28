بعد إقالة كاساس.. تعرف على موعد الإعلان عن مدرب العراق الجديد

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وتعادل المنتخب العراقي مع نظيره 2-2 في ، فيما خسر أمام مضيفه الفلسطيني 2-1 في عمان وذلك في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.عقد ، اجتماعه مساء الخميس في مقره بالعاصمة من أجل مناقشة وضع الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة في التصفيات، إذ أجمع أعضاء الاتحاد على إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من منصبه وتم اتخاذ القرار رسمياً، إذ يرى جميع الأعضاء بأن كاساس ليس رجل المرحلة.كما ان سيعيد النظر أيضاً في مسألة الكادر الإداري وكذلك المنسق الإعلامي للفريق، إذ سيتم إجراء تغيير شامل في كوادر الفريق العراقي لمحاولة تصحيح الأوضاع السلبية التي رافقت الفريق في الآونة الأخيرة، حيث سيحاول الاتحاد اتخاذ إجراءات عاجلة قبل مباراتي والأردن في النافذة المقبلة من التصفيات، بحسبوتكفل بدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقد كاساس والبالغ نصف مليون دولار أمريكي، حيث اعتمد الاتحاد على عقود الرعاية ووارداته الأخرى في تسديد هذا المبلغ دون التوجه بطلب إلى التي سبق وأن أكدت عدم توفر السيولة المالية لهذا الإجراء بسبب إشكالات عدة تتعلق بعدم إقرار الموازنة الخاصة بالبلد.وسيعقد الاتحاد العراقي بعد عيد ، اجتماعاً جديداً لحسم تسمية مدرب الجديد، حيث تم ترشيح عدة أسماء محلية وعربية وأجنبية ولكن لم يتم الاستقرار على أي مدرب وكذلك لم تتم مفاتحة أي مدرب من الأسماء التي طُرحت، بالتالي سيحسم الاتحاد العراقي تسمية المدرب الجديد في موعد أقصاه أبريل/ نيسان المقبل وذلك بعد توفير السيولة المالية اللازمة للتعاقد.وبعد مباراتي وفلسطين، حصد المنتخب العراقي نقطة واحدة فقط، ليصبح رصيده 12 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، متخلفاً بفارق نقطة عن الوصيف المنتخب وأربع نقاط عن المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر.