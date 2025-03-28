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بعد إقالة كاساس.. تعرف على موعد الإعلان عن مدرب العراق الجديد

رياضة

2025-03-28 | 04:34
بعد إقالة كاساس.. تعرف على موعد الإعلان عن مدرب العراق الجديد
3,232 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد الإعلان عن مدرب العراق الجديد بعد إقالة الإسباني خيسوس كاساس رسمياً من قيادة أسود الرافدين جراء تراجع نتائج الفريق.

وتعادل المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي 2-2 في البصرة، فيما خسر أمام مضيفه الفلسطيني 2-1 في عمان وذلك في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعه مساء الخميس في مقره بالعاصمة بغداد من أجل مناقشة وضع الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة في التصفيات، إذ أجمع أعضاء الاتحاد على إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من منصبه وتم اتخاذ القرار رسمياً، إذ يرى جميع الأعضاء بأن كاساس ليس رجل المرحلة.

كما ان الاتحاد العراقي سيعيد النظر أيضاً في مسألة الكادر الإداري وكذلك المنسق الإعلامي للفريق، إذ سيتم إجراء تغيير شامل في كوادر الفريق العراقي لمحاولة تصحيح الأوضاع السلبية التي رافقت الفريق في الآونة الأخيرة، حيث سيحاول الاتحاد اتخاذ إجراءات عاجلة قبل مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في النافذة المقبلة من التصفيات، بحسب winwin.

بدء التحضيرات للتعاقد مع مدرب العراق الجديد
وتكفل الاتحاد العراقي بدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقد كاساس والبالغ نصف مليون دولار أمريكي، حيث اعتمد الاتحاد على عقود الرعاية ووارداته الأخرى في تسديد هذا المبلغ دون التوجه بطلب إلى الحكومة العراقية التي سبق وأن أكدت عدم توفر السيولة المالية لهذا الإجراء بسبب إشكالات عدة تتعلق بعدم إقرار الموازنة الخاصة بالبلد.

وسيعقد الاتحاد العراقي بعد عيد الفطر المبارك، اجتماعاً جديداً لحسم تسمية مدرب العراق الجديد، حيث تم ترشيح عدة أسماء محلية وعربية وأجنبية ولكن لم يتم الاستقرار على أي مدرب وكذلك لم تتم مفاتحة أي مدرب من الأسماء التي طُرحت، بالتالي سيحسم الاتحاد العراقي تسمية المدرب الجديد في موعد أقصاه منتصف أبريل/ نيسان المقبل وذلك بعد توفير السيولة المالية اللازمة للتعاقد.

وبعد مباراتي الكويت وفلسطين، حصد المنتخب العراقي نقطة واحدة فقط، ليصبح رصيده 12 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، متخلفاً بفارق نقطة عن الوصيف المنتخب الأردني وأربع نقاط عن المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر.
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بعد إقالة كاساس

موعد الإعلان عن مدرب العراق الجديد

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