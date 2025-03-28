بإشراك إنيغو مارتينيز.. هل يلغى انتصار برشلونة ضد أوساسونا في الليغا؟

وانفرد بصدارة برصيد 63 نقطة، مستغلًّا انتصاره الثامن تواليًا وتفوقه بفارق 3 نقاط عن غريمه ، و7 عن الثالث.في المقابل، واصل أوساسونا نتائجه السلبية بتلقيه الخسارة الثانية تواليًا، ليظل في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، بعيدًا عن مراكز الهبوط لكن من دون تحقيق أي فوز في آخر ست جولات.بحسب ما كشفت عنه إذاعة "كادينا كوبي"، يدرس نادي أوساسونا إمكانية تقديم طعن رسمي ضد نتيجة المباراة، متذرعًا بمخالفة للمادة الخامسة من لوائح .تنص هذه المادة على أن أي لاعب ينسحب من معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة لا يمكنه اللعب مع ، إلا بعد مرور 5 أيام على الأقل من آخر مباراة في النافذة الدولية، ما لم يتحصل على إذن رسمي من الاتحاد المحلي.في هذه الحال، كان منتخب إسبانيا قد واجه هولندا يوم الأحد 23 مارس/ آذار، وكان إنيغو مارتينيز قد استدعي للمشاركة قبل أن ينسحب بسبب الإصابة. ورغم ذلك، قرر المدرب هانزي فليك الدفع به في مباراة برشلونة ضد أوساسونا بعد أربعة أيام فقط من لقاء إسبانيا وهولندا، وهو ما يثير الشبهات حول قانونية مشاركته.تتمحور القضية حول معرفة ما إذا كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد منح خوان إذنًا رسميًّا بإشراك إنيغو مارتينيز. فبحسب التقارير، كان هناك بيان طبي رسمي يؤكد إصابة اللاعب واستبعاده من قائمة المنتخب.كما صرح المدرب لويس دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي بأن اللاعب غير جاهز بدنيًّا للمشاركة مع المنتخب الإسباني. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هناك تصريح رسمي من الاتحاد الإسباني يُعفيه من فترة الإيقاف الإلزامية.إذا ثبت أن "البارسا" لم يتحصل على تصريح رسمي من الاتحاد الإسباني، فقد يتم اعتبار إشراك إنيغو مارتينيز غير قانوني، ما يمنح أوساسونا حق الطعن والمطالبة باعتبار النتيجة لاغية. وفي هذه الحالة، قد يحتسب اللقاء كخسارة لبرشلونة بنتيجة (3-0) على الورق، وفقًا للوائح المسابقات.الموقف يزداد تعقيدًا بالنظر إلى أهمية النقاط الثلاث في سباق ، حيث يسعى برشلونة للهيمنة على وأتلتيكو مدريد في الصراع على اللقب.حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الكتالوني، لكن الصحفي ألفاريز أكد عبر برنامج "التشيرينغيتو" أن النادي الكتالوني لا يشعر بأي قلق داخليًّا، ويعتقد أن موقفه قانوني تمامًا.وفقًا لمصادر إسبانية، فإن الإدارة القانونية لنادي أوساسونا تُجري تحليلًا دقيقًا للملف قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الاحتجاج الرسمي. فالنادي يدرك أن إثبات المخالفة قد يكون معقدًا، لكنه مستعد للمضي قدمًا لحماية حقوقه.تبقى الساعات القادمة حاسمة في هذه القضية التي قد تشعل الجدل في ، فهل يتم إلغاء فوز برشلونة ضد أوساسونا الخميس، أم إن النادي الكتالوني سيتمكن من تفادي العقوبات؟ الأيام المقبلة ستكشف مصير هذا الجدل القانوني المثير.