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فيفا يفاجئ الأندية المشاركة في كأس العالم 2025

رياضة

2025-03-28 | 09:33
فيفا يفاجئ الأندية المشاركة في كأس العالم 2025
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يعد سوق الانتقالات الصيفي أحد أهم الفترات بالنسبة للأندية، حيث تسعى إلى تعزيز صفوفها أو التخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم.

وجعلت إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو خلال هذا الصيف إبرام الصفقات مهمة أكثر تعقيداً، ما دفع الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التدخل وفتح نافذة الانتقالات مبكراً.

كان هناك نقاش حول إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم المقبل (2025-2026) في 16 أغسطس، وهو ما لاقى تأييداً من الأندية خلال اجتماعها في وقت سابق من هذا العام.

لكنّ المساهمين قرروا تأجيل هذا القرار، نظراً للحاجة إلى تنسيق الأمر مع بقية الدوريات الأوروبية.

نافذتان استثنائيتان للانتقالات.. فيفا يمنح الأندية فرصة ذهبية
في خطوة مفاجئة، قررت فيفا أمس (الخميس) فتح نافذة الانتقالات مبكراً في سابقة استثنائية، خلال الفترة بين الأحد 1 يونيو والثلاثاء 10 يونيو، وهي فترة تسجيل تسمح للأندية المشاركة في كأس العالم فرصة تعزيز صفوفها والمنافسة على اللقب الثمين.

وسيتم فتح فترة الانتقالات مجدداً يوم الاثنين 16 يونيو حتى يوم الإغلاق النهائي يوم الاثنين 1 سبتمبر.

وتم التصويت على فتح فترة الانتقالات من 1 يونيو حتى 10 يونيو 2025، خلال اجتماع لمساهمي الدوري الإنجليزي في لندن الخميس.

تفاصيل فترات التسجيل الجديدة قبل وأثناء البطولة
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اقتراح يسمح للاتحادات الوطنية بفتح نافذة انتقالات استثنائية من 1 إلى 10 يونيو 2025. وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فتح باب القيد لتسجيل اللاعبين للموسم الجديد مبكراً، وذلك لمساعدة الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025 الصيف القادم، بمشاركة 32 فريقاً، من بينها أندية عربية وهي النادي الأهلي، والترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي.

ومع الإعلان عن جائزة مالية قدرها 125 مليون دولار للفائز بكأس العالم للأندية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الأندية ستغامر بصفقات جديدة عبر قرار فيفا الاستثنائي على أمل الفوز بالبطولة الكبرى.

ومن المقرر أن تغلق نافذة الانتقالات الجديدة قبل 4 أيام فقط من انطلاق مونديال الأندية في 14 يونيو 2025، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري في المباراة الافتتاحية على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

وستبدأ النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التابعة للفيفا في 15 يونيو، على أن تُقام المباراة النهائية في 13 يوليو.

كيف يستفيد الأهلي وباقي الأندية الكبرى من القرار الجديد؟
لم يكن أمام الفيفا خيار سوى الموافقة على طلب الدوري الإنجليزي الممتاز بفتح فترة انتقالات استثنائية، حيث يحتاج كل من مانشستر سيتي وتشيلسي، وهما الناديان الإنجليزيان المشاركان، إلى تعزيز تشكيلتيهما قبل خوض بطولة ستكون مرهقة إذا تقدما إلى الأدوار النهائية.

كما أن توقيت البطولة سيؤثر على جدول تدريباتهما التحضيرية للموسم الجديد، ما سيؤدي إلى المزيد من الصعوبات لكل من بيب غوارديولا في مانشستر سيتي وإنزو ماريسكا في تشيلسي. ولضمان عدم حصول مانشستر سيتي وتشيلسي على ميزة تنافسية، ستتاح لجميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الفرصة لعقد صفقات خلال تلك الفترة حتى لو لم تكن مشاركة في كأس العالم للأندية.

تأثير القرار على خطط الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم
بدأت إدارة النادي الأهلي في فتح ملف صفقات المرحلة المقبلة بتحركات قوية لضم أكثر من صفقة كبيرة، استعداداً لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025، مستغلة انتعاشة مالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي أعلن جوائز نسخة مونديال أمريكا ومنح الأهلي رسمياً 9.5 مليون دولار نظير مشاركته في المسابقة.

ويحصل الأهلي على الجائزة قبل انطلاق المونديال ما يساعده على التعاقد مع لاعبين جدد.

ويسعى الأهلي إلى ضم مصطفى محمد لاعب الزمالك ونانت الفرنسي، وأيضاً استعادة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين الفرق الكبرى، حيث يمثل الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي قارة إفريقيا، والهلال السعودي والعين الإمارتي آسيا من الدول العربية.

وتشارك أندية أوروبية كبرى مثل مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

وعزز قرار فيفا بفتح فترة انتقالات استثنائية التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، وسط تقارير تؤكد أن نادي الهلال السعودي لا يزال يعتبره أولوية ليمثل الفريق في كأس العالم للأندية.

وكشفت مصادر رياضية أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي بات احتمالاً قوياً في المستقبل القريب، حتى وإن لم يكن الهلال وجهته النهائية، حيث قد ينضم إلى نادٍ سعودي آخر.

بينما يثق ليفربول بالتوصل إلى اتفاق لتمديد بقاء محمد صلاح في النادي، وفقاً لما أفادت به شبكة talkSPORT.

ويتطلع مانشستر سيتي بعد صفقات نارية تمثلت في عمر مرموش وعبدالقادر خوسانوف، إلى ضم أندريا كامبياسو الظهير الأيمن لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان مانشستر سيتي قد اقترب بالفعل من ضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل، بحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

وينتهي عقد النجم المصري هذا الصيف، ولم يوقّع بعد على عقد جديد مع الفريق.

ويحاول إنتر ميامي الأمريكي المشارك في كأس العالم للأندية والذي يضم ليونيل ميسي، ضم كريستيانو رونالدو على سبيل الإعارة، استغلالاً للوائح الفيفا التي تتيح للأندية إضافة ثلاثة لاعبين جدد إلى قوائمها قبل البطولة، ما قد يمهد الطريق لمشاركة الثنائي التاريخي في فريق واحد.
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فيفا

كأس العالم للأندية

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