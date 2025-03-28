أنشيلوتي مهدد بالسجن لهذا السبب

وفجرت صحيفة COPE مفاجأة مدوية بالكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاكمة في اتهامات موجهة له بالتهرب الضريبي.وأشارت الصحيفة إلى أن "أنشيلوتي سيخضع للمحاكمة يوم الأربعاء المقبل؛ بسبب اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ مليون يورو كضرائب.وأوضحت الصحيفة أن "ممثل النيابة طالب بتوقيع عقوبة السجن ضد بسبب هذه الاتهامات لمدة 4 أعوام و9 أشهر".ويأمل مدرب تقديم الأدلة على براءته من خلال الفريق القانوني لتجنب شبح الحبس؛ بسبب الاتهامات التي تحاصره للتهرب الضريبي.