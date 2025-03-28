الكشف عن أفضل لاعب وسط في الدوري الاسباني.. ما توقعاتكم؟

وكان ، مدرب برشلونة، قد أثنى على بعد المستوى الرائع الذي ظهر به في الفوز على 3-0، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من .وقال فليك: "أقول دائماً إن هو أفضل لاعب وسط في العالم الآن، من دواعي سروري يلعب فهو رائع ولا يصدق".يملك بيدري أعلى معدل في تقييمات لاعبي الوسط بالليغا على منصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات، بناء على أرقام تقييمه في مباريات المسابقة هذا الموسم.ويبلغ متوسط تقييمات بيدري 7.56 من 10، متفوقا على باينا لاعب (7.55)، وجود بيلينغهام نجم (7.5).جدير بالذكر أن بيدري (22 عاماً) شارك في 27 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في ، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.وإجمالاً، خاض اللاعب الإسباني الشاب 43 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.