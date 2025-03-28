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الكشف عن أفضل لاعب وسط في الدوري الاسباني.. ما توقعاتكم؟
رياضة
2025-03-28 | 10:57
570 شوهد
يقدّم
بيدري
غونزاليس
، لاعب خط وسط برشلونة، أداءً مذهلاً خلال الموسم الحالي، يضعه في مقدمة أفضل لاعبي مركزه بالدوري الإسباني.
وكان
هانز فليك
، مدرب برشلونة، قد أثنى على
بيدري
بعد المستوى الرائع الذي ظهر به في الفوز على
أوساسونا
3-0، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من
الليغا
.
وقال فليك: "أقول دائماً إن
بيدري
هو أفضل لاعب وسط في العالم الآن، من دواعي سروري
مشاهدته
يلعب فهو رائع ولا يصدق".
يملك بيدري أعلى معدل في تقييمات لاعبي الوسط بالليغا على منصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات، بناء على أرقام تقييمه في مباريات المسابقة هذا الموسم.
ويبلغ متوسط تقييمات بيدري 7.56 من 10، متفوقا على
أليخاندرو
باينا لاعب
فياريال
(7.55)، وجود بيلينغهام نجم
ريال
مدريد
(7.5).
جدير بالذكر أن بيدري (22 عاماً) شارك في 27 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في
الدوري الإسباني
، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.
وإجمالاً، خاض اللاعب الإسباني الشاب 43 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.
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