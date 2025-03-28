عذاب لمدة 12 ساعة.. حقائق صادمة وجديدة عن وفاة اسطورة الارجنتين مارادونا

وأزيح الستار عن نتائج تشريح جثة لأول مرة، خلال أحدث جلسات محاكمة 7 أطباء وممرضين متهمين بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.وبحسب كاسينيلي، طبيب شرعي فحص جثة ، حيث قال: "تبين أن الماء تراكم في رئتيه لمدة 10 أيام على الأقل قبل وفاته، وذلك بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة".وواصل: "مارادونا عانى من عذاب استمر 12 ساعة على الأقل قبل وفاته، حيث كان قلبه مغطى بالكامل بالدهون وجلطات الدم.وأردف: "الماء تراكم في رئتي مارادونا لمدة 10 أيام على الأقل قبل وفاته بسبب قصور في القلب وتليّف الكبد، وكان ينبغي على الفريق الطبي أن يأخذ حذره بسبب وجود هذه الأعراض".كاسينيلي شدد على عدم وجود كحول أو مواد سامة خلال التشريح، موضحاً أن وزن القلب كان ضعف وزن قلب شخص طبيعي، كما كان وزن المخ أكثر من المعدل الطبيعي.يُذكر أن نتائج تشريح جثة أسطورة الكرة الأرجنتينية جاءت خلال محاكمة سبعة أخصائيين في الرعاية الصحية، متهمين بـالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مارادونا.وتشير الوثيقة إلى أن لهذه المحطات ستكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية.كما تنص الاتفاقية التي يرتقب توقيعها على إنشاء استثماري مشترك تحت إدارة أمريكية، ستقوم أوكرانيا بتوجيه جزء من عائداتها من بيع الثروات الطبيعية إليه.وكان من المقرر أن يوقع الطرفان على النسخة السابقة من الوثيقة في 28 فبراير الماضي إلا أن ذلك لم يحدث بسبب الخلاف بين وزيلينسكي خلال زيارته للبيت الأبيض.