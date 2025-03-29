أبرزها الديربي.. 4 مباريات من دوري نجوم العراق اليوم

وتجمع أولى المباريات فريق وضيفه النفط على في الساعة التاسعة والربع مساءً، فيما يلتقي بنفس التوقيت فريق وديالى في المباراة التي يضيفها .ويشهد في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً مباراة وضيفه الحدود .وبحسب جدول مباريات اليوم من ، فان أبرزها الديربي على بين الطلبة والزوراء.