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محكمة إسبانية تبرئ نجم برشلونة من تهمة الاغتصاب
رياضة
2025-03-29 | 04:05
303 شوهد
السومرية نيوز ـ رياضة
أبطلت
محكمة الاستئناف
في برشلونة إدانة نجم
نادي برشلونة
السابق لكرة القدم البرازيلي
داني
ألفيش بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف عام بتهمة اغتصاب شابة عام 2022 في ملهى ليلي.
وذكرت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، أن المحكمة قررت إلغاء الحكم الصادر ضد ألفيس فى قضية الاغتصاب التي أدين فيها بالاعتداء جنسيا على امرأة إسبانية داخل ملهى في مدينة برشلونة، أواخر عام 2022.
وبرئت المحكمة في بيانٍ صحافي قرارها بأن إدانة الدولي البرازيلي السابق الذي صدر بحقه الحكم في شباط/ فبراير 2024.
وتابعت، ان الإدانة اتسمت بسلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات فيما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه.
ومثل ألفيس (41 عاما)، في مارس من العام الماضى، أمام محكمة إسبانية في مدينة برشلونة، ليحاكم بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، بعد ثبوت إدانته بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31
ديسمبر
2022.
وفي 25 مارس 2024، غادر اللاعب السابق لمنتخب
البرازيل
السجن عقب دفعه كفالة قدرها مليون دولار، لكنه ظل رهن الخضوع للمراقبة الإدارية المستمرة، بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به لإثبات أنه تواعد مع الضحية ولم يجبرها على
الجنس
.
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