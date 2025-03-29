ماذا قال عدنان حمد عن تدريب المنتخب الوطني العراقي؟

وقال مصدر مطلع ان "عدنان حمد اعتذر عن تدريب العراقي".وأضاف ان "ذلك جاء لكون حمد لديه عقد ملزم به مع فريق السعودي".وقرر العراقي وضع حد لتجربة الإسباني عقب الخسارة أمام فلسطين 2 ـ 1 الأربعاء الماضي في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم 2026.وكشفت تقارير إخبارية أن مدربين عربيين يتنافسان على منصب المدرب الجديد لمنتخب وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني أمس الخميس من مهامه.ووفقا لمصادر صحفية فإن "المغربي المدرب الحالي لنادي الجزيرة الإماراتي يعد أحد أبرز الأسماء لقيادة في المرحلة المقبلة وهو الخيار الأمثل بحكم معرفته الكبيرة بالكرة الأسيوية وفي حال عدم الاتفاق معه ستكون الوجهة نحو التفاوض مع العراقي لتولي المنصب".