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ماذا قال عدنان حمد عن تدريب المنتخب الوطني العراقي؟

رياضة

2025-03-29 | 04:46
ماذا قال عدنان حمد عن تدريب المنتخب الوطني العراقي؟
9,090 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
علق المدرب عدنان حمد، على انباء تدريب المنتخب الوطني العراقي.

وقال مصدر مطلع ان "عدنان حمد اعتذر عن تدريب المنتخب الوطني العراقي".
وأضاف ان "ذلك جاء لكون حمد لديه عقد ملزم به مع فريق العروبة السعودي".
وقرر اتحاد الكرة العراقي وضع حد لتجربة الإسباني خيسوس كاساس عقب الخسارة أمام فلسطين 2 ـ 1 الأربعاء الماضي في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكشفت تقارير إخبارية أن مدربين عربيين يتنافسان على منصب المدرب الجديد لمنتخب العراق وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس أمس الخميس من مهامه.
ووفقا لمصادر صحفية فإن "المغربي الحسين عموتة المدرب الحالي لنادي الجزيرة الإماراتي يعد أحد أبرز الأسماء لقيادة أسود الرافدين في المرحلة المقبلة وهو الخيار الأمثل بحكم معرفته الكبيرة بالكرة الأسيوية وفي حال عدم الاتفاق معه ستكون الوجهة نحو التفاوض مع العراقي عدنان حمد لتولي المنصب".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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عدنان

حمد

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