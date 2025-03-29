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بسبب خط الدفاع.. مشكلة جديدة في ريال مدريد
رياضة
2025-03-29 | 05:27
471 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
عصفت إصابات الخط الخلفي بلاعبي
ريال
مدريد
في الموسم الحالي 2024-2025 ما قوّض قليلًا مساعي المدرب الإيطالي
كارلو
أنشيلوتي
للاحتفاظ بالألقاب التي حققها الفريق الموسم الماضي.
يدافع
الريال
عن لقبي
الدوري الإسباني
ودوري أبطال أوروبا، لكن مساعي كارليتو للدفاع عن اللقبين، تواجه صعوبات عديدة أبرزها تعرُّض الفريق إلى سلسلة إصابات في الخط الدفاعي كادت أن تنهي آمال الفريق.
تأكد نهاية موسم كل من
داني
كارفاخال وإيدير ميليتاو، بينما عانى كل من
أنطونيو
رودريغر ودافيد ألابا وفيرلاند
ميندي
ولوكاس
فاسكيز
من إصابات متعددة على فترات متباعدة.
ريال
مدريد
يواجه مشكلة أخرى في الدفاع
مع تعافي أغلب لاعبي الخط الخلفي من الإصابات، برزت مشكلة أخرى تهدد إدارة
ريال
مدريد
برئاسة
فلورنتينو
بيريز
، وهي عقود المخضرمين، وتحديدًا الألماني روديغر والنمساوي ألابا.
يميل المدرب
أنشيلوتي
إلى الاحتفاظ بالمدافعين المخضرمين، بينما بدت سياسة الرئيس
بيريز
واضحة حيال الاعتماد على المواهب الناشئة، ما خلق نوعًا من التضارب بين المدرب والرئيس.
المشكلة الحقيقية أن عقدي ثنائي الدفاع روديغر وألابا ينتهيان صيف 2026، ما يترك النادي أمام حلين لا ثالث لهما، الأول هو التجديد، والثاني وضع اللاعبين للبيع في الميركاتو المقبل.
لا يريد النادي العاصمي الإسباني خسارة روديغر وألابا في صفقات مجانية، بل يهدف لتحقيق أقصى استفادة مالية منهما، لذلك فإن النادي أمام قرار التجديد أو البيع صيف 2025.
سيبلغ روديغر وألابا حاجز الـ33 عامًا بعد أشهر قليلة، ما يعني رقميًا أنهما من فئة كبار السن في الفريق، ومن الصعب منحهما عقودًا طويلة الأجل، ومن هنا طُرحت الإشكالية.
إدارة ريال مدريد غير متأكدة بعد من مستقبل الثنائي، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي، لكن الأكيد أن الرئيس بيريز لا يريد رحيلهما بالمجان، رغم الوضع الاقتصادي القوي للغاية للنادي.
في هذه الأثناء، يعمل
النادي
الملكي
على تجديد عقد المدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو، وإنهاء التعاقد مع المدافع الإسباني الشاب الآخر دين هويسين من بورنموث الإنجليزي.
من شأن تجديد عقد أسينسيو والتعاقد مع هويسين، أن يفسح المجال لرحيل روديغر وألابا عن ريال مدريد، لا سيما مع عودة مرتقبة للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (26 عامًا) من إصابته الطويلة.
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