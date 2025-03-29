"غضب" رونالدو يهدد مستقبل المدرب بيولي مع النصر.. ما القصة؟

يشرف بيولي (59 عامًا) على النصر منذ سبتمبر/ أيلول، ويمتد عقده إلى صيف 2027، ومع ذلك قد يقرر النادي فسخ التعاقد ودفع مبلغ الشرط الجزائي.يومية (Daily Mail) البريطانية، نقلت عن مصادرها أن التوتر بلغ ذروته بين وبيولي، وأن المدرب -الفائز بالدوري الإيطالي مع 2022- ربما يجد نفسه خارج الفريق مع نهاية الموسم.وبيولي هو المدرب الرابع الذي يشرف على النصر منذ قدوم رونالدو عام 2023، ما مدى حالة عدم الاستقرار الفني للنادي، حيث تميل الإدارة إلى الإقالات السريعة لمعالجة مشكلات الفريق.وحسب بعض المصادر فإن سبب الخلاف هو استبدال المدرب بيولي لرونالدو في مباراة الخلود الأخيرة في الدقيقة 61، حيث أراد النجم مواصلة اللعب وتسجيل المزيد من الأهداف، غير أن المدرب أخرجه مبكرًا.والتقطت عدسات الصحافة رونالدو وهو يتبادل الحديث مع المدرب بيولي في أعقاب صافرة النهاية، قبل أن يتوجه غاضبًا نحو غرف خلع الملابس، في واقعة قد تقضي على مستقبل المدرب الإيطالي مع العالمي.ويمكن الوقوف على عدة اعتبارات قد تطيح بالمدرب بيولي غير غضب رونالدو، منها أن الفريق يسجل نتائج سيئة مؤخرًا، فقد انتصر 3 مرات فقط من آخر 8 مباريات بكل البطولات.كما أن الفريق العالمي فقد آماله عمليًا ونظريًا في المنافسة على لقب للمحترفين، إذ يقبع في المركز الثالث متخلفًا بفارق عشرة نقاط كاملة عن الاتحاد المتصدر.وترى تقارير إعلامية أن غضب رونالدو أضاف مزيدًا من الأسباب على اقتراب إقالة بيولي بنهاية الموسم الحالي، وأن إدارة النادي قد اتخذت قرارها بالفعل.وذكرت وسائل إعلام سعودية مقربة من دوائر النصر، أن النادي يبحث بالفعل عن مدرب عالمي لقيادة رفاق رونالدو الموسم المقبل، وتبرز في هذا السياق أسماء مثل جوزيه والإسباني والإيطالي سيموني إنزاغي.