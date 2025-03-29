ملف المدرب الجديد لمنتخب العراق.. ما موقف "الحسين عموتة"؟

اتخذ قرارًا بإنهاء عقد المدرب الإسباني بعد الهزيمة أمام فلسطين 2-1 في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة إلى 2026، والتي جرت يوم الأربعاء الماضي، ما عقد مهمة منتخب في التأهل المباشر للمونديال.يُعد ، لنادي الجزيرة الإماراتي، من أبرز المرشحين لقيادة منتخب ، وكذلك المنتخب الإماراتي الذي انفصل بدوره عن مدربه للبرتغالي .وبحسب موقع "winwin" فأن ، تلقى اتصالات من مسؤولين في ، للاستفسار فقط عن رغبته في خوض التجربة، لكن المدرب أكد مبدئيا أنه غير مستعد لخوض تجربة أخرى في الوقت الراهن خارج دولة الإمارات.كما ان الحسين عموتة، يفضل مواصلة تجربته الحالية مع الجزيرة، ومن غير المستبعد أن يفتح المجال لقيادة منتخب الأبيض الإماراتي في حال تلقيه عرضا رسميا.الحسين عموتة، الذي يشغل حاليًا منصب لنادي الجزيرة الإماراتي، حقق العديد من النجاحات مع الأندية التي دربها، ورغم أن عموتة مرتبط بعقد مع الجزيرة يمتد حتى 2026، إلا أنه تلقى عروضا مهمة من بينها عرض العراقي.