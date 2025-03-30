بيان "غاضب" من نادي الطلبة بشأن الأخطاء التحكيمية

وذكرت الإدارة في بيان، أن "الأخطاء التي ارتكبها حكم الساحة، وحكم الـ "VAR" ، أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء، مما أدى إلى قلب مجريات المباراة بطريقة وصفتها بـ"الدراماتيكية".وشددت الإدارة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأخطاء، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد حقوق الفريق.وأضافت أن النادي يبدي استغرابه من قرار مركز التسوية الذي سمح بمشاركة لاعب معاقب انضباطياً، مشيرة إلى أن سلوك اللاعب بعد تسجيله الهدف كان غير منضبط، من دون أن يتخذ الحكم أي إجراء، كما استندت الإدارة إلى تحليلات خبراء التحكيم العرب، الذين أشاروا إلى وجود أخطاء واضحة ومؤثرة في المباراة، عادة أن هناك "أيادي خفية" تعمل ضد الفريق.ودعت إدارة الطلبة، ولجنة الحكام إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ"المهازل التحكيمية"، مهددةً بعدم جدوى استمرار الفريق في الدوري في حال استمرار هذه الأخطاء المؤثرة في مسيرته.