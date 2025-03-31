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بعد إقالة كاساس.. ما هي المعايير الفنية لاختيار مدرب منتخب العراق الجديد؟

رياضة

2025-03-31 | 03:09
بعد إقالة كاساس.. ما هي المعايير الفنية لاختيار مدرب منتخب العراق الجديد؟
1,470 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حدد المحلل الفني السابق علي النعيمي، ستة معايير فنية لاختيار مدرب العراق الجديد من قبل الاتحاد المحلي لكرة القدم، بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من منصبه.

وقرر الاتحاد العراقي إقالة كاساس بشكل رسمي يوم الخميس الماضي، على خلفية النتائج السلبية التي حصدها المنتخب مؤخرًا في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال النعيمي، "الاتحاد العراقي لكرة القدم وعند اختيار المدرب الجديد، يتوجب عليه الاعتماد على ستة معايير فنية، وهي الفلسفة الخططية في بناء الفريق والمرونة التكتيكية والقدرة على التكيف مع أنظمة اللعب وتجاربه مع المنتخبات الوطنية المتعددة، ومدى معرفته بالبيئة الإقليمية وتجاربه مع تحسين أداء المنتخبات التي أشرف على تدريبها، ومدى اهتمامه في تطوير المواهب الشابة".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هذه المعايير الفنية حاضرة عند مناقشة وتحليل سيرة المدرب الجديد لمنتخب العراق، بعيدًا عن الانحياز والعاطفة، وألا يقتصر اختيار الأسماء على تجربة معينة فقط في هذا البلد أو ذاك، بل يكون الاختيار مبنيًّا على مدى استيفائها لتلك المعايير التي تأخذها الاتحادات الأخرى بعين الاعتبار، بعد تحليلها بشكل دقيق ومفصل، والأهم أن يستفيد الاتحاد العراقي من أخطاء التجارب السابقة".

تحديد المشكلة الحقيقية في منتخب العراق
 وتابع: "مشكلة أسود الرافدين ليست في جنسية المدرب، المشكلة الحقيقية تكمن في مفهوم الإدارة وحدود صلاحياتها وكيفية ضبط النزعة التسلطية التي تتداخل مع الجانبين الفني والعملي، ببساطة، الاتحاد العراقي لديه 11 عضوًا في المكتب التنفيذي، يعتقدون أنهم أكثر فهمًا من أي مدرب، سواء كان أجنبيًّا أو عربيًّا، وهذا التصور خاطئ جدًّا ويجب تغليب مصلحة المنتخب على كل الاعتبارات الأخرى".
 
وبين بالقول: "الحل للأزمة الحالية في المنتخب والاتحاد العراقي يكمن في تقليص الصلاحيات وتوسيع دور اللجان الفنية، ويفضل أن تضم خبرات أجنبية، كما هو الحال في الاتحادات الآسيوية والخليجية التي سبقت العراق بعقود، فكلما تقلصت صلاحيات المكتب التنفيذي، قلّت التقاطعات والتداخلات وتلاشت البهرجة الزائفة والصور المبالغ فيها، والابتسامات المصطنعة التي يحرصون على تسويقها للشارع الكروي"، بحسب winwin.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات المونديال برصيد 12 نقطة، متخلفًا عن الوصيف المنتخب الأردني بفارق نقطة واحدة، فيما يتخلف عن المنتخب الكوري الجنوبي بفارق 4 نقاط.


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معايير الفنية

اختيار مدرب منتخب العراق الجديد

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