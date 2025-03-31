بعد إقالة كاساس.. ما هي المعايير الفنية لاختيار مدرب منتخب العراق الجديد؟

وقرر إقالة بشكل رسمي يوم الخميس الماضي، على خلفية النتائج السلبية التي حصدها المنتخب مؤخرًا في تصفيات الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.وقال النعيمي، "الاتحاد العراقي لكرة القدم وعند اختيار المدرب الجديد، يتوجب عليه الاعتماد على ستة معايير فنية، وهي الفلسفة الخططية في بناء الفريق والمرونة التكتيكية والقدرة على التكيف مع أنظمة اللعب وتجاربه مع المنتخبات الوطنية المتعددة، ومدى معرفته بالبيئة الإقليمية وتجاربه مع تحسين أداء المنتخبات التي أشرف على تدريبها، ومدى اهتمامه في تطوير المواهب الشابة".وأضاف: "أتمنى أن تكون هذه المعايير الفنية حاضرة عند مناقشة وتحليل سيرة المدرب الجديد لمنتخب ، بعيدًا عن الانحياز والعاطفة، وألا يقتصر اختيار الأسماء على تجربة معينة فقط في هذا البلد أو ذاك، بل يكون الاختيار مبنيًّا على مدى استيفائها لتلك المعايير التي تأخذها الاتحادات الأخرى بعين الاعتبار، بعد تحليلها بشكل دقيق ومفصل، والأهم أن يستفيد من أخطاء التجارب السابقة".وتابع: "مشكلة ليست في جنسية المدرب، المشكلة الحقيقية تكمن في مفهوم الإدارة وحدود صلاحياتها وكيفية ضبط النزعة التسلطية التي تتداخل مع الجانبين الفني والعملي، ببساطة، الاتحاد العراقي لديه 11 عضوًا في ، يعتقدون أنهم أكثر فهمًا من أي مدرب، سواء كان أجنبيًّا أو عربيًّا، وهذا التصور خاطئ جدًّا ويجب تغليب مصلحة المنتخب على كل الاعتبارات الأخرى".