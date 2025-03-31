المدرب المحلي الأقرب لقيادة المنتخب العراقي.. تعرف على الأسباب

وقرر إقالة خيسوس ، بعد تراجع نتائج الفريق والتغييرات الغريبة التي أجراها في المباراة الأخيرة أمام فلسطين، والتي انتهت بفوز الأخير 2-1، وهو انتصار تاريخي للفدائي على .وصرّح عضو ، غالب ، بأن الاتحاد يعمل على إنهاء الجانب المالي مع المدرب السابق في أسرع وقت، حتى يتمكن من التعاقد مع مدرب جديد.وأضاف: "المدرب الإسباني غادر من دون علم الاتحاد وعاد إلى بلاده، لكن سيتم تسوية مستحقاته المالية عبر مدير أعماله المخوّل، في حال عدم عودته شخصيًّا".وأشار إلى أن العديد من الأسماء طُرحت لقيادة المنتخب، من بينها المدرب حسين عموتة، الذي كان مرشحًا بارزًا، لكن ارتباطه بعقد مع نادي الجزيرة الإماراتي بقيمة 3.5 ملايين دولار حال دون التعاقد معه، نظرًا لضيق الوقت والأزمة المالية التي يمر بها الاتحاد العراقي.وأوضح الزاملي أن التعاقد مع مدرب أجنبي في هذا التوقيت قد يكون خيارًا غير عملي، بسبب الحاجة إلى وقت للتأقلم، بالإضافة إلى حاجز اللغة الذي قد يعيق إيصال التعليمات بسرعة. وأكد أن الاتحاد يسعى لحسم الملف سريعًا والتعاقد مع مدرب لديه خبرة بكرة القدم العراقية.