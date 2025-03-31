كأس العالم للأندية.. فيفا يحدد طريقة اختيار بديل ليون المكسيكي

ووفقا لمقترح ، سيتم تنظيم مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس أف سي الفريق الأمريكي الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف أمام في عام 2023، وكلوب الفريق المكسيكي الذي يُعتبر "الأعلى تصنيفا" في الاتحاد .الفائز في هذه المباراة سيتأهل مباشرة إلى ، شريطة عدم وجود اعتراضات قانونية جديدة قد تغير القرار.وجاء هذا القرار بعد استبعاد من البطولة بسبب انتهاكه القواعد المتعلقة بملكية الأندية المتعددة.وكان ليون من المفترض أن يمثل منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في النسخة الجديدة من ، بعدما تبين أن ملكيته تعود إلى مجموعة باتشوكا التي تسيطر أيضا على نادي باتشوكا المشارك بالفعل في البطولة، وهذه المخالفة تتنافى مع لوائح التي تحظر التداخل في ملكية الأندية المشاركة في نفس المسابقة.أكد متحدث باسم الفيفا أن يدرس المقترح بجدية، وقال: "سيتأهل الفريق الفائز في المباراة الفاصلة ما لم تقرر الإجراءات القانونية خلاف ذلك."النادي الذي سيحل محل ليون سينضم إلى المجموعة الرابعة في البطولة، والتي تضم: (تشيلسي الإنجليزي- فلامنغو البرازيلي - الترجي التونسي).ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة من للأندية في خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2024، وهي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 32 فريقا، مما يجعلها أكبر بطولة لأندية كرة القدم على مستوى العالم.هذه المباراة ستكون فرصة تاريخية للوس أنجلوس للمشاركة لأول مرة في البطولة، بينما يسعى العملاق المكسيكي إلى تعزيز مكانته العالمية وإضافة إنجاز جديد إلى سجلاته.