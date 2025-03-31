43 دولة قد تغيب عن كأس العالم 2026.. ما القصة؟

– رياضة



تواجه 43 دولة خطر الغياب عن المشاركة في لكرة القدم 2026 نتيجة لحظر السفر الذي اقترحه الرئيس الأميركي .





وأُفيد سابقًا بأن الرئيس وضع قائمة "ثلاثية المستويات" للدول التي قد يُمنع مواطنوها من دخول ، وهي إحدى الدول الثلاث المقرر أن تستضيف البطولة الصيف المقبل إلى جانب كندا والمكسيك.



وحظر (فيفا) بالفعل 3 دول من المشاركة في البطولة، وهي: نتيجة غزوها لأوكرانيا، إضافة إلى باكستان بسبب "عدم اعتمادها مراجعةً لدستور الاتحاد الباكستاني لكرة القدم"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب "تدخل طرف ثالث مزعوم في شؤونها".



إلى جانب ذلك، فإن العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة قد تُسبب مزيدا من في أكبر بطولة دولية لكرة القدم.



والكاميرون

في حال إقرار حظر السفر الذي فرضه ، فهذا يعني أن العديد من الدول التي كان من المتوقع أن تُشارك في العام المقبل قد تُمنع من المشاركة، ومنها الكاميرون وفنزويلا.



كما ستغيب التي حجزت بالفعل مقعدها في البطولة، بعد تأهلها متصدرة للمجموعة الأولى في تصفيات آسيا. وتستضيف وكندا والمكسيك مناصفة منافسات 2026.وأُفيد سابقًا بأن الرئيس وضع قائمة "ثلاثية المستويات" للدول التي قد يُمنع مواطنوها من دخول ، وهي إحدى الدول الثلاث المقرر أن تستضيف البطولة الصيف المقبل إلى جانب كندا والمكسيك.وحظر (فيفا) بالفعل 3 دول من المشاركة في البطولة، وهي: نتيجة غزوها لأوكرانيا، إضافة إلى باكستان بسبب "عدم اعتمادها مراجعةً لدستور الاتحاد الباكستاني لكرة القدم"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب "تدخل طرف ثالث مزعوم في شؤونها".إلى جانب ذلك، فإن العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة قد تُسبب مزيدا من في أكبر بطولة دولية لكرة القدم.في حال إقرار حظر السفر الذي فرضه ، فهذا يعني أن العديد من الدول التي كان من المتوقع أن تُشارك في العام المقبل قد تُمنع من المشاركة، ومنها الكاميرون وفنزويلا.كما ستغيب التي حجزت بالفعل مقعدها في البطولة، بعد تأهلها متصدرة للمجموعة الأولى في تصفيات آسيا.

3 فئات

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أدى حظر السفر إلى تقسيم الدول إلى 3 فئات مختلفة. الأولى تشمل الدول الخاضعة لحظر سفر كامل، والثانية تشمل "تقييدًا صارمًا" لتأشيرات مواطني هذه الدول، بينما تُمنح الفئة الثالثة "60 يومًا لمعالجة المخاوف".



وتوجد إيران إلى جانب الشمالية وفنزويلا في قائمة الدول التي سيُفرض عليها حظر سفر كامل، مما يعني أن مشاركتها في البطولة قد تكون في خطر.



وتشمل القائمة الدول الأخرى التي قد تتأهل أيضًا ولكنها لا تزال تغيب مثل: وبوركينافاسو والرأس الأخضر.



وفي حين لم يتأكد إذا كانت القائمة المذكورة ستعتمد أو ستجرى عليها تعديلات، أشارت قناة "بي إن سبورت" إلى أن محادثات تجري بالفعل بين الحكومة الأميركية و"فيفا" لمحاولة إيجاد حل يسمح لدول مثل إيران بالسفر بحرية للمشاركة في كأس العالم رغم أي حظر محتمل.



الدول المعرضة لخطر حظر السفر الأميركي:

الحظر الكامل على التأشيرات



بوتان

كوبا

إيران

الشمالية

الصومال





الدول المعنية بالتعليق الجزئي للتأشيرات

بيلاروسيا

إريتريا

هاييتي

لاوس

ميانمار

باكستان



سيراليون

جنوب السودان

تركمانستان

الدول الموصى بتعليق جزئي لها

أنغولا

أنتيغوا وبربودا

بنين

بوركينافاسو

الرأس الأخضر

كمبوديا

الكاميرون

تشاد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الدومينيكان

غينيا الاستوائية

غامبيا

ليبيريا

ملاوي



موريتانيا

جمهورية الكونغو

سانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا

ساو تومي وبرينسيبي برينسيبي

فانواتو

زيمبابوي