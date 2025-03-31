نجم ريال مدريد في سجل الغائبين عن مباراة سوسييداد

وكان قد عاد للعب مع منتخب بلاده لأول مرة منذ عامين، خلال مواجهة أوكرانيا في مدينة مورسيا ، لكنه غاب عن المباراة الثانية بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال فترة الإحماء، ومنذ ذلك الحين لم ينضم إلى التدريبات الجماعية.في البداية، أشارت التقارير إلى أن غياب كان احترازيًا، مع توقعات بعودته في مباراة ليجانيس مساء السبت، لكن عدم لحاقه بالمباراة دفعه للبقاء داخل صالة الألعاب الرياضية يوم الإثنين، بحسب ما أفادت صحيفة "ماركا".ومن المتوقع أن يغيب كورتوا عن إياب نصف الملك أمام غدا، وهي المباراة التي يدخلها متقدمًا بهدف دون رد من لقاء الذهاب.لونين، الذي تولى حراسة المرمى أمام ليجانيس، خاض جميع مباريات الكأس حتى الآن، وكان مرجحًا أن يستمر في الدفاع عن عرين الفريق.لكن حين سُئل المدرب خلال المؤتمر الصحفي، عما إذا كان لونين سيشارك في حال تأهل الفريق إلى النهائي لمواجهة أو برشلونة، بدا أقل يقينًا.وقال : "نعم.. علينا أن ننتظر ونرى. لونين وكورتوا قد يلعبان، وإذا كانا مصابين، ففران جونزاليس قد يشارك. وإذا لم نصل إلى النهائي، فلن يلعب أي من الثلاثة".وفي سياق آخر، أكد أنشيلوتي أن فيرلان وداني سيبايوس يعملان على اللحاق بمواجهة آرسنال الأسبوع المقبل في لندن ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.وقال: "فران يقدم مستويات جيدة. وسيبايوس يحاولان أن يكونا جاهزين لمباراة آرسنال".وعلى صعيد المنتخب النمساوي، شارك ألابا بشكل كامل في المباراتين ضد صربيا ضمن الأوروبية، الأمر الذي أثار دهشة البعض في العاصمة .وأكد أنشيلوتي أن ألابا بات ضمن خياراته لمباراة سوسييداد بعد أن غاب عن مواجهة ليجانيس.وأوضح المدرب الإيطالي: "ألابا في حالة جيدة جدًا. لقد لعب مباراتين مع . مشاركته في مباراتين خلال ثلاثة أيام قد تمثل مخاطرة. لديه فرصة للعب غدًا. اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام ليجانيس لديهم فرص أكبر للتواجد في التشكيلة الأساسية".