نجم ريال مدريد في سجل الغائبين عن مباراة سوسييداد

وكان كورتوا
قد عاد للعب مع منتخب بلاده لأول مرة منذ عامين، خلال مواجهة أوكرانيا في مدينة مورسيا الإسبانية
، لكنه غاب عن المباراة الثانية بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال فترة الإحماء، ومنذ ذلك الحين لم ينضم إلى التدريبات الجماعية.
في البداية، أشارت التقارير إلى أن غياب كورتوا
كان احترازيًا، مع توقعات بعودته في مباراة ليجانيس مساء السبت، لكن عدم لحاقه بالمباراة دفعه للبقاء داخل صالة الألعاب الرياضية يوم الإثنين، بحسب ما أفادت صحيفة "ماركا".
ومن المتوقع أن يغيب كورتوا عن إياب نصف نهائي كأس
الملك أمام ريال سوسييداد
غدا، وهي المباراة التي يدخلها ريال مدريد
متقدمًا بهدف دون رد من لقاء الذهاب.
أندري
لونين، الذي تولى حراسة المرمى أمام ليجانيس، خاض جميع مباريات الكأس حتى الآن، وكان مرجحًا أن يستمر في الدفاع عن عرين الفريق.
لكن حين سُئل المدرب كارلو أنشيلوتي
خلال المؤتمر الصحفي، عما إذا كان لونين سيشارك في حال تأهل الفريق إلى النهائي لمواجهة أتلتيكو مدريد
أو برشلونة، بدا أقل يقينًا.
وقال أنشيلوتي
: "نعم.. علينا أن ننتظر ونرى. لونين وكورتوا قد يلعبان، وإذا كانا مصابين، ففران جونزاليس قد يشارك. وإذا لم نصل إلى النهائي، فلن يلعب أي من الثلاثة".
وفي سياق آخر، أكد أنشيلوتي أن فيرلان ميندي
وداني سيبايوس يعملان على اللحاق بمواجهة آرسنال الأسبوع المقبل في لندن ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقال: "فران جارسيا
يقدم مستويات جيدة. ميندي
وسيبايوس يحاولان أن يكونا جاهزين لمباراة آرسنال".
وعلى صعيد المنتخب النمساوي، شارك دافيد
ألابا بشكل كامل في المباراتين ضد صربيا ضمن دوري الأمم
الأوروبية، الأمر الذي أثار دهشة البعض في العاصمة الإسبانية
.
وأكد أنشيلوتي أن ألابا بات ضمن خياراته لمباراة سوسييداد بعد أن غاب عن مواجهة ليجانيس.
وأوضح المدرب الإيطالي: "ألابا في حالة جيدة جدًا. لقد لعب مباراتين مع النمسا
. مشاركته في مباراتين خلال ثلاثة أيام قد تمثل مخاطرة. لديه فرصة للعب غدًا. اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام ليجانيس لديهم فرص أكبر للتواجد في التشكيلة الأساسية".