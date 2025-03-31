قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد

وشهدت قائمة ، استمرار غياب الحارس الأساسي تيبو ، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب في التجمع الدولي الماضي.بينما ضمت القائمة، جميع نجوم الفريق، بما فيهم وكيليان وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.وجاءت قائمة كالتالي:حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، ميستري.الدفاع: دافيد ألابا، فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، روديجر، راؤول أسينسيو.الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي ، ، أوريلين تشواميني، أردا جولر.الهجوم: ، ، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.