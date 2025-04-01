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صدمة كبيرة للسيتي بسبب هالاند؟

رياضة

2025-04-01 | 12:00
صدمة كبيرة للسيتي بسبب هالاند؟
852 شوهد

وجَّه إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدمة قوية لناديه قبل شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً.

وكان إيرليغ هالاند تعرض للإصابة خلال فوز فريقه على بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى استبداله في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء الذي حسمه السيتي بنتيجة 2-1.

ونُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وهو يغادر ملعب "فيتاليتي" على عكازين، مع ارتداء حذاء واقٍ في كاحله الأيسر.

ما تفاصيل إصابة إيرلينغ هالاند؟
أعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي خلال الساعات الماضية إصابة إيرلينغ هالاند في كاحله الأيسر.

وأضاف أن اللاعب النرويجي لا يزال التقييم جارياً لتحديد التشخيص النهائي للإصابة.

وأشار النادي السماوي إلى أنه من المتوقع أن يكون هالاند لائقاً في الوقت المناسب للمشاركة في بقية الموسم، بما في ذلك كأس العالم للأندية.

بدوره، أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مدة غياب إيرلينغ هالاند عن الملاعب بشكل دقيق.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "الأطباء أخبروني أن هالاند سيغيب بين 5 إلى 7 أسابيع، لذلك نأمل أن يعود قبل نهاية الموسم وبداية كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أحياناً تحدث مثل هذه الأمور في سنوات، حدث ذلك طوال الموسم، ليس لدينا لاعب آخر يمتلك المهارات والإمكانيات التي لدى هالاند، ونحن نعلم ذلك، لكن يتعين علينا التكيف".


حال غياب هالاند لمدة 5 أسابيع، سيفقد مانشستر سيتي خدماته في 6 مباريات، بما في ذلك نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نوتنغهام فورست في 26 أبريل/نيسان الجاري، ثم ولفرهامبتون في 2 مايو/أيار.

هذا الإطار الزمني يعني أن هالاند سيتطلع للعودة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون في 10 مايو.

أما إذا غاب هالاند لمدة 7 أسابيع، فمن المحتمل أن يغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 17 مايو، وذلك في حالة تأهل مانشستر سيتي بالفوز على نوتنغهام.

وبعد ذلك، سيسعى هالاند إلى اللحاق بالمباراة الأخيرة في البريميرليغ هذا الموسم، والتي ستقام في 25 مايو ضد فولهام، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

يذكر أنه تم تأجيل مباراة السيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشاركتهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يتم تحديد موعد جديد لها بعد.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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هالاند

السيتي

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