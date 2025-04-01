صدمة كبيرة للسيتي بسبب هالاند؟

وتقام بطولة في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، والتي تستضيفها لأول مرة بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً.وكان إيرليغ تعرض للإصابة خلال فوز فريقه على بورنموث في ربع يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى استبداله في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء الذي حسمه السيتي بنتيجة 2-1.ونُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وهو يغادر ملعب "فيتاليتي" على عكازين، مع ارتداء حذاء واقٍ في كاحله الأيسر.ما تفاصيل إصابة إيرلينغ ؟أعلن في بيان رسمي خلال الساعات الماضية إصابة إيرلينغ هالاند في كاحله الأيسر.وأضاف أن اللاعب النرويجي لا يزال التقييم جارياً لتحديد التشخيص النهائي للإصابة.وأشار النادي السماوي إلى أنه من المتوقع أن يكون هالاند لائقاً في الوقت المناسب للمشاركة في بقية الموسم، بما في ذلك .بدوره، أعلن ، لمانشستر سيتي، مدة غياب إيرلينغ هالاند عن الملاعب بشكل دقيق.وقال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "الأطباء أخبروني أن هالاند سيغيب بين 5 إلى 7 أسابيع، لذلك نأمل أن يعود قبل نهاية الموسم وبداية للأندية".وأضاف: "أحياناً تحدث مثل هذه الأمور في سنوات، حدث ذلك طوال الموسم، ليس لدينا لاعب آخر يمتلك المهارات والإمكانيات التي لدى هالاند، ونحن نعلم ذلك، لكن يتعين علينا التكيف".حال غياب هالاند لمدة 5 أسابيع، سيفقد خدماته في 6 مباريات، بما في ذلك نصف ضد نوتنغهام فورست في 26 أبريل/نيسان الجاري، ثم ولفرهامبتون في 2 مايو/أيار.هذا الإطار الزمني يعني أن هالاند سيتطلع للعودة في مباراة ضد ساوثهامبتون في 10 مايو.أما إذا غاب هالاند لمدة 7 أسابيع، فمن المحتمل أن يغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 17 مايو، وذلك في حالة تأهل سيتي بالفوز على نوتنغهام.وبعد ذلك، سيسعى هالاند إلى اللحاق بالمباراة الأخيرة في البريميرليغ هذا الموسم، والتي ستقام في 25 مايو ضد فولهام، قبل انطلاق للأندية.يذكر أنه تم تأجيل مباراة السيتي ضد في بسبب مشاركتهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يتم تحديد موعد جديد لها بعد.