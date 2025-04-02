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تفاصيل جديدة حول وفاة مارادونا
رياضة
2025-04-02 | 01:50
2,644 شوهد
السومرية نيوز
– رياضي
شهدت محكمة في
الأرجنتين
، إفادات خبراء طب شرعي مشاركين في تشريح أسطورة كرة القدم الراحل
دييغو
مارادونا
، حيث أكدوا أن قلبه كان أكبر من الحجم الطبيعي، وأنه كان يعاني من تليف الكبد، كما لم يتم العثور على أي ثار للكحول أو
المخدرات
في جسده وقت وفاته.
وقال خبير الطب الشرعي
أليخاندرو
إزيكييل فيغا أمام المحكمة إن "قلب
مارادونا
كان "متضخما" وبلغ وزنه 503 جرامات، في حين أن الوزن الطبيعي يتراوح بين 250 و300 غرام".
وتوفي
مارادونا
، الذي قاد
الأرجنتين
إلى لقب
كأس العالم
عام 1986، في 25 تشرين الثاني 2020 عن عمر ناهز 60 عاما.
وأوضح فيغا أن فحص القلب كشف عن معاناة مارادونا من "نقص مزمن في تدفق الدم والأكسجين" نتيجة الإقفار القلبي المزمن.
وأكد تقرير التشريح أن الوفاة كانت ناجمة عن نوبة رئوية حادة ناتجة عن فشل القلب الاحتقاني.
وكان مارادونا قد توفي داخل منزله في ضواحي بوينس يرس، بعد أيام فقط من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي بين جمجمته والمخ.
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