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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة
رياضة
2025-04-02 | 06:49
2,138 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تتجه أنظار مشجعي
نادي برشلونة
ونظيرة نادي
أتلتيكو
مدريد
صوب المواجهة المرتقبة اليوم، والتي من المقرر أن تقام على ملعب طيران
الرياض
ميتروبوليتانو.
وتأتي المباراة في أطار منافسات إياب نصف نهائي
كأس ملك إسبانيا
2024-2025.
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو
مدريد
اليوم
تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من
نادي برشلونة
ونظيرة نادي
أتلتيكو
مدريد
، اليوم الأربعاء الموافق 2 نيسان 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الأوقات التالية.
• في تمام الساعة 09.30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.
• في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت
المملكة العربية
السعودية
.
• في تمام الساعة 11.30 مساء بتوقيت
الإمارات العربية المتحدة.
تشكيل
نادي برشلونة
المتوقع
جاء تشكيل نادي برشلونة المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي
أتلتيكو مدريد
، على النحو التالي.
• حراسة المرمى : فويتشيك شتشيسني.
• خط الدفاع : أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي – إينيجو
مارتينيز
– جول كوندي.
• خط الوسط :
جافي
–
بيدري
–
فرينكي
دي يونج.
• خط الهجوم
رافينيا
– لامين يامال –
روبرت
ليفاندوفسكي
.
القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي برشلونة ونظيرة نادي أتلتيكو مدريد، على مجموعة قنوات SSC، حيث تعد الناقل الحصري لدوري ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا عبر قناة SSC HD 1، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي فارس عوض.
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