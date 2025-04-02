موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

وتأتي المباراة في أطار منافسات إياب نصف نهائي 2024-2025.موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو اليومتقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من ونظيرة نادي ، اليوم الأربعاء الموافق 2 نيسان 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الأوقات التالية.• في تمام الساعة 09.30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.• في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت .• في تمام الساعة 11.30 مساء بتوقيتتشكيل المتوقعجاء تشكيل نادي برشلونة المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي ، على النحو التالي.• حراسة المرمى : فويتشيك شتشيسني.• خط الدفاع : أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي – إينيجو – جول كوندي.• خط الوسط : – – دي يونج.• خط الهجوم – لامين يامال – .القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريديتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي برشلونة ونظيرة نادي أتلتيكو مدريد، على مجموعة قنوات SSC، حيث تعد الناقل الحصري لدوري ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا عبر قناة SSC HD 1، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي فارس عوض.