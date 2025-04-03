ألم ونزيف دماء.. نجم برشلونة يثير الرعب بين الجماهير والنادي

وتعرض لإصابة في مباراة أتلتيكو التي انتهت بفوز برشلونة (1-0) في إياب الدور نصف النهائي، ليعبر الفريق الكتالوني إلى النهائي ويصطدم بغريمه التقليدي .وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن قام بإحدى مراوغاته في الدقيقة 57 متجاوزا جافي جالان وكليمنت لينجليه، لكن الأخير تدخل بشكل عنيف، ووجه ضربة بكعب القدم في الكاحل الأيسر للاعب برشلونة، ما أدى إلى إصابته وتركه متألما على الأرض.بعد التدخل، بدا أن كان يعاني من ألم شديد وكان من غير المؤكد ما إذا كان سيستطيع إكمال المباراة، إلا أن اللاعب أصر على استكمال اللعب، واستمر حتى الدقيقة 87، عندما تم استبداله بجيرارد .المباراة وثقت إصابة يامال بوضوح، حيث ظهر الكاحل الأيسر وهو ينزف نتيجة للاحتكاك العنيف، ما يشير إلى أن التدخل من لينجليه كان أكثر قسوة مما بدا في البداية.يذكر أن الذي صنع هدف المباراة الوحيد، أظهر عزيمة كبيرة في استكمال المباراة رغم الإصابة، وسيتم متابعة حالته الصحية للتأكد من عدم وجود أي إصابة خطيرة.