بعد زوبعة كاساس.. العراق يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا الجديد

وحل في المركز 59 عالميا، بعد ان كان يشغل المركز 56 خلال التصنيف الماضي.وحافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1886.16 نقطة، الذي أصدره (فيفا).وجاء خلفه المنتخب الإسباني الذي تقدم مركزًا في التصنيف العالمي برصيد 1854.64 نقطة، فيما تراجع المنتخب الفرنسي للمركز الثالث برصيد 1852.71 نقطة.وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1819.2 نقطة، وخلفه المنتخب البرازيلي في المركز الخامس برصيد 1776.03 نقطة.واحتلت منتخبات هولندا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، المراكز من السادس إلى العاشر.