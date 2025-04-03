آرسنال يتلقى ضربة قوية قبل موقعة الريال

ويتعلق الأمر، بإصابة مدافع الجانرز البرازيلي جابرييل ماجاليس
، وغيابه عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي.
وذكر النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "بعد استبدال جابرييل ماجاليس
مدافع الفريق خلال مباراتنا أمام فولهام
، تبين إصابته في العضلة الخلفية للفحذ الأيمن".
وأكد آرسنال أن المدافع البرازيلي الدولي يحتاج لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة للتعافي من الإصابة.
وأشار أيضا إلى أن جابرييل
سيغيب لنهاية الموسم الجاري، وسيبدأ بعد الجراحة برنامجه التأهيلي والتعافي، بهدف الاستعداد لبداية الموسم المقبل 2025-2026.
وأتم آرسنال بيانه بأنه سيكثف محاولاته لدعم جابرييل
لضمان استعادته كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.
ويتبقى لآرسنال 10 مباريات هذا الموسم على الأقل، أبرزها مباراتي ريال مدريد
في دوري أبطال أوروبا يومي 8 و16 نيسان الجاري إضافة إلى مواجهتي ليفربول
ونيوكاسل يونايتد
يومي 11 و18 آيار المقبل بالبريميرليج.