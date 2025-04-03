آرسنال يتلقى ضربة قوية قبل موقعة الريال

ويتعلق الأمر، بإصابة مدافع الجانرز البرازيلي ، وغيابه عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي.وذكر النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "بعد استبدال مدافع الفريق خلال مباراتنا أمام ، تبين إصابته في العضلة الخلفية للفحذ الأيمن".وأكد آرسنال أن المدافع البرازيلي الدولي يحتاج لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة للتعافي من الإصابة.وأشار أيضا إلى أن سيغيب لنهاية الموسم الجاري، وسيبدأ بعد الجراحة برنامجه التأهيلي والتعافي، بهدف الاستعداد لبداية الموسم المقبل 2025-2026.وأتم آرسنال بيانه بأنه سيكثف محاولاته لدعم لضمان استعادته كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.ويتبقى لآرسنال 10 مباريات هذا الموسم على الأقل، أبرزها مباراتي في دوري أبطال أوروبا يومي 8 و16 نيسان الجاري إضافة إلى مواجهتي ونيوكاسل يومي 11 و18 آيار المقبل بالبريميرليج.