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أزمة جديدة في ريال مدريد تخص حارس المرمى

رياضة

2025-04-03 | 12:01
أزمة جديدة في ريال مدريد تخص حارس المرمى
المصدر:
موقع كووورة
404 شوهد

يعاني ريال مدريد، من أزمة جديدة في فترة صعبة من الموسم يستعد خلالها لخوض العديد من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات.

وقد يضطر ريال مدريد للاعتماد على حارس مرماه الثالث، في ظل الشكوك التي تحوم حول جاهزية الثنائي تيبو كورتوا وأندري لونين.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد لاستقبال فالنسيا على ملعب البيرنابيو يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني، قبل أن يرحل لمواجهة آرسنال على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانى كورتوا من إصابة عضلية أثناء تواجده مع المنتخب البلجيكي في التوقف الدولي الأخير، وذلك أثناء الإحماء قبل مواجهة أوكرانيا، ليغيب بعدها عن مباراة ليجانيس في الدوري وأمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، وتحوم الشكوك حول لحاقة بلقائي فالنسيا وآرسنال.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فقد عانى لونين من إصابة في نصف النهائي أمام سوسيداد، وعلى الرغم من احتمالية مشاركته أمام فالنسيا، إلا أن القرار النهائي سيحسم غدًا.

وفي حال لم يلحق باللقاء، فسيضطر ريال مدريد للاعتماد على الشاب فران جونزاليز البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لم يسبق له وأن لعب للفريق الأول لريال مدريد.

وشارك فران مع الفريق الرديف في 16 مباراة واستقبل 19 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مواجهات.
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