أزمة جديدة في ريال مدريد تخص حارس المرمى

وقد يضطر للاعتماد على حارس مرماه الثالث، في ظل الشكوك التي تحوم حول جاهزية الثنائي وأندري لونين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه لاستقبال على ملعب البيرنابيو يوم السبت المقبل في ، قبل أن يرحل لمواجهة آرسنال على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وعانى من إصابة عضلية أثناء تواجده مع المنتخب البلجيكي في التوقف الدولي الأخير، وذلك أثناء الإحماء قبل مواجهة أوكرانيا، ليغيب عن مباراة ليجانيس في الدوري وأمام في ، وتحوم الشكوك حول لحاقة بلقائي وآرسنال.



وبحسب شبكة "ريليفو" ، فقد عانى لونين من إصابة في نصف النهائي أمام سوسيداد، وعلى الرغم من احتمالية مشاركته أمام فالنسيا، إلا أن القرار النهائي سيحسم غدًا.



وفي حال لم يلحق باللقاء، فسيضطر مدريد للاعتماد على الشاب فران جونزاليز البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لم يسبق له وأن لعب للفريق الأول لريال مدريد.



وشارك فران مع الفريق الرديف في 16 مباراة واستقبل 19 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مواجهات.