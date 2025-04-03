أوسيمين مطلوب في الدوري السعودي

وكان اسم أوسيمين قد ارتبط بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى ، وكذلك بالدوري الإيطالي عبر ، بعد انتهاء إعارته إلى .وأفاد ، الصحفي الإيطالي المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين، بأن ناديين سعوديين يسعيان للتعاقد مع أوسيمين من خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأوضح شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" أن عقد اللاعب يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو.يذكر أن المهاجم انضم إلى جالطة سراي التركي بالإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث سجل 28 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 32 مباراة عبر جميع المسابقات.