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دوري نجوم العراق.. مواجهة "مرتقبة" بين زاخو والشرطة اليوم
رياضة
2025-04-04 | 03:30
347 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(26) من
دوري نجوم
العراق
للمحترفين بإقامة (3) مباريات ستقام على ملاعب
بغداد
وميسان وزاخو.
ويفتتح
فريق
نفط
ميسان
مواجهات اليوم عندما يستضيف في ملعبه الكهرباء عند الساعة الرابعة عصراً.
وفي ثاني مباريات اليوم، يواجه
فريق
الكرخ
ضيفه
النجف
على
ملعب الساحر
أحمد
راضي
عند الساعة السادسة والنصف مساءً. ويأمل أصحاب الأرض في حصد النقاط الثلاث، فيما يسعى
النجف
للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في الدوري.
وعلى
ملعب
زاخو
، يخوض فريق
زاخو
مواجهة قوية أمام الشرطة عند الساعة التاسعة مساءً. ويطمح أبناء الخابور العودة الى الصدارة خصوصاً بعد خسارة
الزوراء
يوم أمس أمام
دهوك
، بينما يسعى الشرطة للخروج بنتيجة جيدة تجعله منافساً قوياً على لقب الدوري.
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