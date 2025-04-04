دوري نجوم العراق.. مواجهة "مرتقبة" بين زاخو والشرطة اليوم

ويفتتح مواجهات اليوم عندما يستضيف في ملعبه الكهرباء عند الساعة الرابعة عصراً.وفي ثاني مباريات اليوم، يواجه ضيفه على عند الساعة السادسة والنصف مساءً. ويأمل أصحاب الأرض في حصد النقاط الثلاث، فيما يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في الدوري.وعلى ، يخوض فريق مواجهة قوية أمام الشرطة عند الساعة التاسعة مساءً. ويطمح أبناء الخابور العودة الى الصدارة خصوصاً بعد خسارة يوم أمس أمام ، بينما يسعى الشرطة للخروج بنتيجة جيدة تجعله منافساً قوياً على لقب الدوري.