مواجهة "نارية" بين النصر والهلال في الدوري السعودي اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل صاحب الضيافة مواجهة الليلة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع.وكانت مباراة الدور الأول بين والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "الأول بارك".والتقى الهلال والنصر 119 مرة سابقة، فاز الهلال في 43 منها، مقابل 42 للنصر بينما حسم التعادل 34 مواجهة ما يظهر مستوى التنافسية الكبير بين الفريقين العريقين.وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت ، 9 مساء بتوقيت والسعودية وتذاع على SSC 1 HD بصوت المعلق عبر القناة الصوتية الأولى، وعبد الله المحيسن عبر القناة الصوتية الثانية.