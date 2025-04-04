هانزي فليك يتجه لتغيير "ثوري" في برشلونة.. ما القصة؟

– رياضة



كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، عن موافقة إدارة برشلونة على رغبة هانزي فليك الجديدة، مشيرة إلى أنه منذ تولي الألماني تدريب النادي خلفًا لتشافي، شهد الفريق تغييرات جذرية أعطته دفعة جديدة على مختلف الأصعدة.





هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لولا المنهجية التي فرضها المدرب الألماني، والذي يحمل رؤية جديدة لتعزيز تركيز اللاعبين خلال فترات التحضير للمباريات.



وفقًا لما كشفه برنامج "بارسا ريزرفات" في "كتالونيا راديو" ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هانزي فليك أعرب فور وصوله إلى برشلونة عن رغبته في إنشاء إقامة مخصصة للاعبي الفريق الأول داخل المدينة الرياضية.



وأوضحت: "عند اطلاعه على مرافق النادي، استفسر المدرب الألماني من المدير الرياضي، ديكو، عن إمكانية تنفيذ هذا المشروع، الذي تبين أنه كان مخططًا له بالفعل ضمن خطط التطوير المستقبلية للنادي".



توافق تام بين هانزي فليك وديكو على أهمية المشروع

وبحسب ذات المصدر، فقد اتفق كل من فليك وديكو على أن إنشاء إقامة خاصة للاعبين سيعزز تركيزهم قبل المباريات، حيث سيسمح لهم بالبقاء في بيئة مجهزة تضمن لهم الراحة والاستعداد الأمثل. هذا المفهوم معمول به في أندية كبرى مثل وريال ، كما أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوفر إقامة مماثلة في "لاس روزاس" لمباريات المنتخب. وبعد أكثر من نصف عام على وصوله إلى المدينة الكتالونية، نجح في تصدر بفارق ثلاث نقاط عن ، وبلغ الملك ضد الغريم التقليدي، كما تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة بوروسيا .هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لولا المنهجية التي فرضها المدرب الألماني، والذي يحمل رؤية جديدة لتعزيز تركيز اللاعبين خلال فترات التحضير للمباريات.وفقًا لما كشفه برنامج "بارسا ريزرفات" في "كتالونيا راديو" ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هانزي فليك أعرب فور وصوله إلى برشلونة عن رغبته في إنشاء إقامة مخصصة للاعبي الفريق الأول داخل المدينة الرياضية.وأوضحت: "عند اطلاعه على مرافق النادي، استفسر المدرب الألماني من المدير الرياضي، ديكو، عن إمكانية تنفيذ هذا المشروع، الذي تبين أنه كان مخططًا له بالفعل ضمن خطط التطوير المستقبلية للنادي".وبحسب ذات المصدر، فقد اتفق كل من فليك وديكو على أن إنشاء إقامة خاصة للاعبين سيعزز تركيزهم قبل المباريات، حيث سيسمح لهم بالبقاء في بيئة مجهزة تضمن لهم الراحة والاستعداد الأمثل. هذا المفهوم معمول به في أندية كبرى مثل وريال ، كما أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوفر إقامة مماثلة في "لاس روزاس" لمباريات المنتخب.

ومن خلال هذه المنشأة، سيتمكن اللاعبون من قضاء ليلة ما قبل المباريات في أجواء هادئة بعيدًا عن الضغوط، كما ستكون لهم فرصة للاستراحة بعد اللقاءات، مما يساهم في تحسين أدائهم العام.



مشروع برشلونة بانتظار التنفيذ

بحسب المصادر ذاتها، كان هذا المشروع جزءًا من المخطط الأساسي عند تصميم المدينة الرياضية للنادي، وقد وافقت عليه الإدارة رسميًا. لكن التنفيذ الفعلي لا يزال في مراحله الأولى، حيث لم يتم بعد تحديد المهندسين المعماريين المسؤولين عن المشروع. ومن المتوقع أن يتم بناء الإقامة الجديدة خلف ملعب "تيتو فيلانوفا" المخصص للتدريبات.



لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح لبدء أعمال البناء، حيث تظل هناك أولويات أخرى قيد التنفيذ، من بينها إعادة تجديد "لا ماسيا" وتحويلها إلى مقر اجتماعي جديد للنادي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تعد مؤشرًا جديدًا على أن برشلونة يسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز بنيته التحتية وتحقيق رؤية هانزي فليك في توفير بيئة مثالية للاعبيه.