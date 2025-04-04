برسالة مؤثرة.. كيفين دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي

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أعلن النجم البلجيكي رسميًا رحيله عن صفوف بنهاية الموسم الجاري، بعد عشرة أعوام حافلة بالألقاب والإنجازات مع الفريق السماوي، حيث جاء هذا الإعلان المنتظر بعد أشهر من التكهنات حول مستقبله، حيث ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2024.





وقال: "عندما تقرأ هذا، ستدرك حتمًا إلى أين يتجه الأمر؛ لذا سأكون صريحًا وأخبركم أن هذه الأشهر المتبقية ستكون الأخيرة لي كلاعب في سيتي".



وأضاف: "لا شيء في هذه اللحظة سهل، لكننا كلاعبين ندرك أن هذا اليوم سيأتي يومًا ما. والآن قد حان الوقت… وأردت أن تسمعوه مني أولًا. لقد منحني هذا النادي وهذه المدينة كل شيء، لم يكن لدي خيار سوى أن أقدم كل ما لدي في المقابل. والنتيجة؟ لقد فزنا بكل شيء!".



.. نهاية عصر ذهبي في

انضم النجم البلجيكي إلى في عام 2015 قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ليصبح خلال عقد من الزمن أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.



وخلال هذه الفترة تمكن من قيادة الفريق للفوز بعدد كبير من الألقاب، أبرزها ، كأس ، ، وأخيرًا دوري أبطال أوروبا في 2023، ليكمل ثلاثية تاريخية مع الفريق بقيادة المدرب . في رسالة عاطفية نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خاطب النجم البلجيكي جماهير "السيتيزنس" بكلمات مؤثرة، أكد بها أن مسيرته مع الفريق قد وصلت إلى محطتها الأخيرة.وقال: "عندما تقرأ هذا، ستدرك حتمًا إلى أين يتجه الأمر؛ لذا سأكون صريحًا وأخبركم أن هذه الأشهر المتبقية ستكون الأخيرة لي كلاعب في سيتي".وأضاف: "لا شيء في هذه اللحظة سهل، لكننا كلاعبين ندرك أن هذا اليوم سيأتي يومًا ما. والآن قد حان الوقت… وأردت أن تسمعوه مني أولًا. لقد منحني هذا النادي وهذه المدينة كل شيء، لم يكن لدي خيار سوى أن أقدم كل ما لدي في المقابل. والنتيجة؟ لقد فزنا بكل شيء!".انضم النجم البلجيكي إلى في عام 2015 قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ليصبح خلال عقد من الزمن أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.وخلال هذه الفترة تمكن من قيادة الفريق للفوز بعدد كبير من الألقاب، أبرزها ، كأس ، ، وأخيرًا دوري أبطال أوروبا في 2023، ليكمل ثلاثية تاريخية مع الفريق بقيادة المدرب .

في رسالته الوداعية، تحدث كيفين دي بريون عن مدى ارتباطه العميق بالنادي والمدينة، مؤكدًا أن سيظل دائمًا جزءًا من حياته وعائلته، حيث قال: "أطفالي ولدوا هنا، وسيبقى مانشستر جزءًا لا يتجزأ من هويتهم. هذه المدينة ستكون دائمًا منزلنا".



وجهة القادمة.. بين وأمريكا

مع اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي، تدور التكهنات حول مستقبل دي بروين، حيث يُعتقَد أنه يفاضل بين خيارين رئيسيين: الانتقال إلى ، حيث يسعى أحد الأندية الكبرى لضمه بعرض مالي ضخم، أو تجربة اللعب في ، حيث يحظى بشعبية واسعة، وقد يفضل العيش هناك مع عائلته.



مهما كان القرار الذي سيتخذه في الأشهر المقبلة، فإن مغادرة لمانشستر سيتي ستشكل نهاية حقبة ذهبية في تاريخ النادي، ووداعًا مؤثرًا لأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم مع نهاية الموسم الحالي 2024-25.