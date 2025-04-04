صور لأنشيلوتي في السجن تثير الجدل.. ما القصة؟

وكشفت صحيفة "آس" عن تقرير الإسباني في قضية والذي حمل الأخير مسؤولية جنائية في التهرب من سداد المستحقة ضده.وأوضحت الصحيفة أن سداد هذه المبالغ لا يرفع الاتهامات عن مدرب خاصة أن خالف القوانين بخصوص سداد .وانتشرت بعض الصور للمدرب الإيطالي في الساعات القليلة الماضية في السجن عبر مواقع التواصل وهو ما أثار الجدل حول حقيقة صدور حكم قضائي ضد أنشيلوتي.لكن الحقيقة أن أنشيلوتي يخضع للمساءلة والمحاكمة فقط ولم يصدر ضده حكم نهائي بالسجن والصور تم تصميمها بواسطة .