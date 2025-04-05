المدرب القادم للمنتخب العراقي.. عائقان يرجحان كفة المحلي على الأجنبي

ويمر المنتخب العراقي بمنعطف صعب في تصفيات المونديال، بعدما تضاءلت فرص التأهل المباشر إلى ، حيث يحتل المركز الثالث في من التصفيات برصيد 12 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عن المنتخب الوصيف، وأربع نقاط عن المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر.وقال قاسم، ان الجميع في يشجعون على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة في التصفيات، لكن حظوظ المدرب الأجنبي ستتقلص بسبب عاملي الوقت والتأقلم، خصوصًا أن مطالب بالبحث عن اسم كبير وكفؤ في عالم التدريب، وحسب ما علمنا فإن الاتحاد لا يبحث عن مدرب مؤقت لتولي المهمة، وإنما عن مدرب يقود الفريق لفترات طويلة.وأضاف: "المدربون المحليون في داعمون لعمل المدرب الأجنبي الذي سيقود المنتخب الأول، ومن يظن بأننا لا ندعم الأجنبي في عمله فهو مخطئ، لأن الإنجاز لو تحقق سيعود بالفائدة على الجميع، وفي حال لم يتحقق سيكون أثره السلبي عامًا أيضًا. لكن وفق المنطق والمصلحة العامة، لا أعتقد أن المدرب الأجنبي هو الحل، لأن منتخب لا يمتلك الوقت، ولديه مواجهتان مهمتان أمام والأردن".وأكمل: "مباراتا وكوريا الجنوبية يجب أن تُخاضا بمعنويات عالية وكأنهما نهائيان. يجب تحضير اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل المباراتين، ويجب تحقيق العلامة الكاملة. لا يوجد شيء اسمه سهل أو صعب في كرة القدم، فعندما تكون جيدًا تصبح المباراة سهلة، وإن لم تكن كذلك لن تتمكن من الفوز. لم يكن أحد يتوقع أن يحصد العراق نقطة واحدة فقط من مباراتي وفلسطين، على الرغم من امتلاك الفريق عناصر مميزة".